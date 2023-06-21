日經：友達光電加碼押注micro-LED Q4出貨首批面板

日經新聞報導，台灣顯示器面板製造商友達光電（AUO）正準備縮減新加坡設施的產量，並可能把部分廠房設備轉回台灣，加碼押注蘋果也正積極追求的先進micro-LED螢幕技術，而且今年第4季將出貨首批micro-LED螢幕，用於精品品牌Tag Heuer的智慧手表。

micro-LED螢幕需要消耗的電力較低，也能製作地比有機發光二極體（OLED）螢幕更薄，友達光電和蘋果都視這種技術為反制南韓與中國大陸企業主宰OLED領域的方式。

四名知情來源並透露，友達光電將在今年第4季出貨首批micro-LED螢幕，用於精品品牌Tag Heuer的智慧手表。這項計畫是友達光電的優先，希望其成功能吸引穿戴裝置、電視及汽車領域的其他客戶。友達光電拒絕評論特定客戶。友達光電已積極投資研發與micro-LED技術的生產，以降低對液晶面板事業的依賴。

作為重整全球製造足跡的一環，友達光電正在考慮如何改造新加坡設施，選項包括把一些生產設備搬回台灣，用於研發micro-LED技術。知情人士說，友達光電將在明年初達成敲定決策。

友達光電的新加坡設施是2010年向東芝移動顯示收購的液晶面板廠，之後可能轉型為地區服務樞紐，支持越南顯示器模組廠等東南亞營運。這座新新家設施幫助友達光電在新冠疫情引發電腦需求熱潮期間，維持顯示器產量，但在去年產業景氣驟然轉衰後，必要性降低。

一名主管層級的知情人士說：「老實說，那（座新加坡設施）是小規模設施，當地顯示器生態系有限…對生產顯示器來說不是非常理想。」「友達光電在那裡有上百位兼具經驗和知識的工程師，這群人將成為公司在整體東南亞（地區）策略的強大後盾。」

友達光電向日經新聞表示，正在評估全球設施，星國工廠的生產時程已安排到明年初，並表示將檢視這座工廠的設備和資產，但還沒做成最後決定，「我們在那座新加坡設施有500位員工左右，將遵循當地政府法規，與員工進行適度溝通和協商，在我們進行營運轉型之際，員工的利益是我們的第一優先」。

日經新聞先前報導，友達光電正在整頓國內工廠，以騰出空間生產micro-LED技術。一位友達光電設備供應商的消息人士說：「像其他台灣同業一樣，友達光電錯失了投資OLED技術的機會…也像蘋果一樣，如果micro-LED技術成功了，將成為友達光電等顯示器製造商迎頭趕上的新機會。」