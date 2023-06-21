鴻海獲2023亞洲最佳管理團隊大獎 劉揚偉獲最佳執行長

國際財經雜誌《機構投資者》(Institutional Investor)公布 2023 年度「亞洲最佳管理團隊」排名，全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）一舉囊括多項大獎，成為最大贏家！今年度鴻海在亞洲區(不含中國區)科技硬體類獲得「年度最佳管理團隊」第一名，以及「年度最佳投資人關係團隊」 第一名。

個人獎項方面，董事長劉揚偉榮獲「最佳執行長」第一名殊榮、財務長黃德才獲頒「最佳財務長」第一名，以及投資人關係陳慧芸獲得「最佳IR專業人員」第一名。 除此之外，鴻海在董事會、ESG及投資人關係服務獎項上，分別獲得第二名的肯定。

《機構投資者》的亞洲最佳管理團隊評選，素有「外資奧斯卡」美譽，今年是第 13 屆舉辦，每年發布全球各區域「最佳上市公司管理團隊」及「最佳證券研究團隊」排名， 為資本市場最具指標性的評比之一。多年來，《機構投資者》評選排名嚴謹的遴選程序， 賦予得獎者戴上資本市場公認的桂冠殊榮。

劉揚偉表示：「自接任鴻海董事長以來，就戮力於公司的轉型升級， 以『3+3』發展策略，建立公司下一波的成長動能。我們也在『好，還要更好』的理念下，一直向全球的標竿企業學習、與利害關係人密切交流、提升公司治理及透明度，不 斷的優化 IR 的各項服務。未來也會將鴻海的 IR 經驗，與子公司、關聯企業、合作夥伴以及外部企業分享，透過創新和應用實例交流，協助優化台灣 IR 領域專業。感謝投資人對鴻海的肯定，相信我們在營運面以及 IR 做法上會愈來愈好。」

黃德才表示：「很榮幸獲得《機構投資者》全球財經專家的肯定，特別感謝投資人對鴻海經營理念的認同，未來公司在擴大競爭力的同時，也會時刻牢記提升股東權益報酬績效的理念。整體而言，近幾年集團在 ICT 業務仍有龐大投資需求， 『3+3』領域也依照策略持續擴大布局，但鴻海仍依循嚴格的投資紀律，努力維持財務穩健，並以最大化股東報酬為指標。」

今年度《機構投資者》共邀請 5,660 位買方基金經理和 814 位賣方分析師參與調查，根據所有上市公司在「最佳執行長 CEO」、「最佳財務長 CFO」、「最佳 IR 專業人員」、「最佳 IR 服務」、「最佳 ESG」和「最佳董事會」六個類別的表現作出排名。每年的評選，涵蓋範圍全面，且皆由專業投資人參與，為資本市場上，最具指標性的評比之一。

與營運的複雜度遠高於一般企業，這對鴻海 IR 團隊來說是極大的挑戰。鴻海在 IR 方面投入龐大的人力與資源，一直在向標竿學習，也不斷創新求變，對外提升服務投資人的內容及模式，對內提升 IR 在資訊整合以及經營改善建議的價值。這次獲獎是對鴻海積極投入投資人服務及提高公司透明度的認同，也是對 IR 團隊辛勤付出的肯定。我們未來將繼續秉持最高標準，不斷提升投資人關係的服務。」