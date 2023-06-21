快訊

獨立參選剩2考量？郭台銘籌備智庫、各地輔選等待契機

停更YT真相曝光！視網膜也加入Me too 親揭遭女員工性騷散布「恐怖情人」謠言

2023全球最佳航空公司排名出爐！新加坡航空奪冠 台灣1家入前10

鴻海獲2023亞洲最佳管理團隊大獎 劉揚偉獲最佳執行長

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海榮獲《機構投資者》2023 年度亞洲最佳管理團隊大獎科技硬體類綜合排名，董事長劉揚偉獲最佳執行長。鴻海／提供
鴻海榮獲《機構投資者》2023 年度亞洲最佳管理團隊大獎科技硬體類綜合排名，董事長劉揚偉獲最佳執行長。鴻海／提供

國際財經雜誌《機構投資者》(Institutional Investor)公布 2023 年度「亞洲最佳管理團隊」排名，全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）一舉囊括多項大獎，成為最大贏家！今年度鴻海在亞洲區(不含中國區)科技硬體類獲得「年度最佳管理團隊」第一名，以及「年度最佳投資人關係團隊」 第一名。

個人獎項方面，董事長劉揚偉榮獲「最佳執行長」第一名殊榮、財務長黃德才獲頒「最佳財務長」第一名，以及投資人關係陳慧芸獲得「最佳IR專業人員」第一名。 除此之外，鴻海在董事會、ESG及投資人關係服務獎項上，分別獲得第二名的肯定。

《機構投資者》的亞洲最佳管理團隊評選，素有「外資奧斯卡」美譽，今年是第 13 屆舉辦，每年發布全球各區域「最佳上市公司管理團隊」及「最佳證券研究團隊」排名， 為資本市場最具指標性的評比之一。多年來，《機構投資者》評選排名嚴謹的遴選程序， 賦予得獎者戴上資本市場公認的桂冠殊榮。

劉揚偉表示：「自接任鴻海董事長以來，就戮力於公司的轉型升級， 以『3+3』發展策略，建立公司下一波的成長動能。我們也在『好，還要更好』的理念下，一直向全球的標竿企業學習、與利害關係人密切交流、提升公司治理及透明度，不 斷的優化 IR 的各項服務。未來也會將鴻海的 IR 經驗，與子公司、關聯企業、合作夥伴以及外部企業分享，透過創新和應用實例交流，協助優化台灣 IR 領域專業。感謝投資人對鴻海的肯定，相信我們在營運面以及 IR 做法上會愈來愈好。」

黃德才表示：「很榮幸獲得《機構投資者》全球財經專家的肯定，特別感謝投資人對鴻海經營理念的認同，未來公司在擴大競爭力的同時，也會時刻牢記提升股東權益報酬績效的理念。整體而言，近幾年集團在 ICT 業務仍有龐大投資需求， 『3+3』領域也依照策略持續擴大布局，但鴻海仍依循嚴格的投資紀律，努力維持財務穩健，並以最大化股東報酬為指標。」

今年度《機構投資者》共邀請 5,660 位買方基金經理和 814 位賣方分析師參與調查，根據所有上市公司在「最佳執行長 CEO」、「最佳財務長 CFO」、「最佳 IR 專業人員」、「最佳 IR 服務」、「最佳 ESG」和「最佳董事會」六個類別的表現作出排名。每年的評選，涵蓋範圍全面，且皆由專業投資人參與，為資本市場上，最具指標性的評比之一。

與營運的複雜度遠高於一般企業，這對鴻海 IR 團隊來說是極大的挑戰。鴻海在 IR 方面投入龐大的人力與資源，一直在向標竿學習，也不斷創新求變，對外提升服務投資人的內容及模式，對內提升 IR 在資訊整合以及經營改善建議的價值。這次獲獎是對鴻海積極投入投資人服務及提高公司透明度的認同，也是對 IR 團隊辛勤付出的肯定。我們未來將繼續秉持最高標準，不斷提升投資人關係的服務。」

展望未來，鴻海一方面將維持在 ICT 產業的市場地位與穩定表現，一方面更會大舉跨入電動車與半導體領域，打造集團未來成長的兩大支柱。鴻海也將秉持著「永續經營 = EPS+ESG」理念，一方面持續提升經營績效，一方面推動友善環境與良好的治理文化。 我們將持續精進，對外清楚溝通公司的發展願景，為股東及投資人創造最大的效益。

鴻海榮獲亞洲區「年度最佳管理團隊」第一名。鴻海／提供
鴻海榮獲亞洲區「年度最佳管理團隊」第一名。鴻海／提供
鴻海榮獲亞洲區「年度最佳投資人關係團隊」 第一名。鴻海／提供
鴻海榮獲亞洲區「年度最佳投資人關係團隊」 第一名。鴻海／提供

鴻海

延伸閱讀

劉揚偉BBC專訪：美中交惡 押注EV是鴻海去風險化一環

三優勢…鴻海集團雨露均霑

智慧經營／鴻海董事長劉揚偉四大心法 超越自我

輝達執行長黃仁勳會劉揚偉 深化合作

相關新聞

鴻海攜車廠四哥 強攻半導體

鴻海半導體布局前進歐洲，昨（20）日宣布與全球第四大車廠Stellantis在荷蘭合資新設資本額1.5億美元（逾新台幣4...

環球晶旺季效應恐落空 董座徐秀蘭：市場復甦不如預期

全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶昨（20）日舉行股東會，董事長徐秀蘭表示，市場復甦速度沒有預期好，第2、3季營運可能會有些...

面板漲價潮擴大 雙虎利多

面板報價漲不停，且漲價應用品項從電視開始擴散至IT／筆電相關應用。科技市調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）...

鴻海獲2023亞洲最佳管理團隊大獎 劉揚偉獲最佳執行長

國際財經雜誌《機構投資者》(Institutional Investor)公布 2023 年度「亞洲最佳管理團隊」排名，...

半導體風雲／台積電先進製程重兵集結 全球前10大供應商為何大動作投資台灣？

去年11月以來，國際大廠包括默克集團、美商科林研發（Lam Research）、英特格（Entegris）、荷商艾司摩爾（ASML）相繼宣布擴大在台投資計畫；美商應材及東京威力科技，也宣布在台成立先進製程設備訓練中心。正值全球半導體景氣進入庫存調整暴風圈，台灣地緣政治風險升高也引起全球關注，這些外商為何仍大動作往台灣集結？

康舒許介立輕資產策略射雙箭 賣太陽能電廠、產能合作

康舒（6282）展開體質大調整！太陽能電廠台康日能科技股權，預計從75%降至15%，本季處分利益達2.54億元，另100...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦