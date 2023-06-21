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康舒許介立輕資產策略射雙箭 賣太陽能電廠、產能合作

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
康舒董事長許介立（右）啟動轉型，出售太陽能電廠，並善用集團海外產能，接單後下單集團工廠製造，減少設廠重資本投資。王郁倫攝影
康舒董事長許介立（右）啟動轉型，出售太陽能電廠，並善用集團海外產能，接單後下單集團工廠製造，減少設廠重資本投資。王郁倫攝影

康舒（6282）展開體質大調整！太陽能電廠台康日能科技股權，預計從75%降至15%，本季處分利益達2.54億元，另100%持股的康陽新能源股權也將移轉康暉電力，董事長許介立表示，未來康舒扮演太陽能電廠管理者，以輕資產方式布局，並加強集團合作善用全球產能。

康舒董事長許介立2021年接任康舒董事長，2022年公司獲利創下歷年新高，許介立也大力展開康舒營運調整，首先是綠能投資類如太陽能電廠布局，考量每一座電廠投資金額動輒10~12億元，資金負擔過高，他決轉為輕資產方式營運，與壽險業合資籌組「康暉電力」，將旗下電廠納入該平台管理，康舒僅持有康暉電力20%股權。

康舒20日宣布處分兩電廠股權，其中持股75%的台康日能科技股權將先賣至15%，另外康陽新能源股權則將100%賣出，使得康舒本季將認列2.54億元業外處分利益，使本季獲利將比首季大增，每股稅前貢獻0.48元。另7.8億元現金入袋，可充實營運資金。

許介立今年初表示，康舒業務結構原本是消費占50%、企業40%，研發資源開始調整朝企業、伺服器、資料中心跟網通、電動車及AEG（儲能創能）發展，今年下半預估完成ABB電源轉換事業，打入北美電信圈，許介力透露，未來康舒接單未必自行設廠，藉由集團東南亞跟歐美布局，跟集團合作會更多，未來康舒接單、集團生產機率高。

許介立表示，過去康舒的負債多來自建廠與太陽能電廠投資，未來跟保險壽險業合作，未來由對方持有，康舒以管理的角色持股可以改善財務結構。

金寶（2312）總經理陳威昌也表示，集團內合作可讓資源浪費降到最低，比方仁寶（2324）接單，由金寶生產，康舒接單，由金寶生產，這樣的布局純粹是應對客戶需求，沒有絕對誰接誰生產，仁寶已經在金寶墨西哥廠區開始租廠房生產，金寶也提議去利用仁寶越南廠產能，未來康舒、仁寶、金寶3家會合作無間。

陳威昌表示，集團成員各有研發專長，客戶只要找到集團任何一家，都能提供一次性服務，將很有效率。

許介立也主導以153億元併購美國ABB電源部門業務，下半年將完成交割，該部門去年營收133億元，將使康舒營收大躍進，為此公司正發行20億元現增，溢價38.8元發行，募得77.6億元資金。

太陽能電廠 康舒 金寶

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