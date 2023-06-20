華新科董座看被動市況持平 公司拚轉型、攻車用衛星應用

被動元件大廠華新科（2492）今（20）日舉行股東會，看待市況，董事長焦佑衡坦言，需求還看不到回溫跡象，全年頂多持平去年，不過華新科會朝高附加價值產品布局，總經理顧立荊補充，車用布局報捷，有Tier 1客戶擔心未來缺貨，跟公司簽下5年供貨長約（LTA）。

焦佑衡指出，從整體市況來看，出貨和需求持平，需求還看不到回溫跡象，不過強調「大旱大澇交替」的波動周期循環，所以市況有回穩的機會，加上人民幣匯率貶值對華新科也相對有利，公司以穩健經營為目標。

顧立荊則說，從應用面來說，第3季將會有新手機上市，有感受到中國大陸的新機市場開始動了起來，主要是低階部分，而車用和通訊需求穩健，小基地台、Wi-Fi 6等看佳，所以下半年營運將會優於上半年，恢復到正常景氣循環的態勢。

關於公司的營運策略，焦佑衡說明，華新科會繼續提升車用和工控和特殊品業績，這是一步一腳印的策略，馬來西亞擴充車用電阻產品量能，布局全球客戶。

顧立荊進一步說，華新科在未來的投資發展上，在台灣和馬來西亞投資規模約新台幣100多億元，不僅拉升特殊品比重，也拓展增加歐美客戶，深耕衛星通訊和車用等新產品，華新科努力轉型改變。

法人預估，華新科去年車用占比約8%左右，今年則估達15%、近倍增，當前華新科車用產品應用在燃油車的引擎、電動車動力管理系統，以及車內影音娛樂系統等。