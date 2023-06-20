台亞總座：感測急單湧入 且公司布局第三代半導體報捷
感測半導體廠台亞（2340）今（20）日召開股東會，總經理衣冠君釋出最新的營運展望，表示近期感測急單湧入，市場需求逐步加溫，且布局第三代半導體布局報捷，力拚2023年第4季前完成六吋碳化矽每月3,000 片的產能置備，GaN功率元件明年更是衝營收比重將達3成。
看待市況，衣冠君指出，今年第1季受市場庫存影響，導致營運出現虧損，不過有觀察到本季市場已回穩，感測出現急單，預計感測營收將會逐月拉高，下半年在感測、矽基功率元件以及氮化鎵（GaN）功率元件新品帶動下，可望回到2021年同期水準。
在第三代的布局上，台亞展現出跨大步的實力，衣冠君說明，公司預期在今年第4季前，完成六吋碳化矽每月3,000片的產能置備，逐步開始生產，後續產能目標為每月5,000片，瞄準的應用主要為電動車OBC、太陽能逆變器及充電樁。
同時因應未來化合物半導體需求，台亞目前已向科管局申請銅鑼建廠用地，規劃在2026年開出產能，屆時化合物半導體產能規模將與晶圓龍頭大廠相同。
在氮化鎵（GaN）部分，公司當前正在建立8吋功率元件產能，近期已完成相關設備確定，預估年底設備會完備，現已有6吋感測元件產能，配合去年MOCVD設備進駐、調教後，今年已第一次試產成功650V功率元件，也接獲兩個客戶訂單。
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