快訊

臉丟到日本！鐵道迷為拍火車爬桿、蹲鐵軌旁 警報大響竟還嘻笑

侯友宜民調位居第三…張斯綱曝沈富雄來電內容 鑽石級輔選陣容可促成這事

台亞總座：感測急單湧入 且公司布局第三代半導體報捷

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
感測半導體廠台亞今日召開股東會，總經理衣冠君釋出最新的營運展望。照片／公司提供。
感測半導體廠台亞今日召開股東會，總經理衣冠君釋出最新的營運展望。照片／公司提供。

感測半導體廠台亞（2340）今（20）日召開股東會，總經理衣冠君釋出最新的營運展望，表示近期感測急單湧入，市場需求逐步加溫，且布局第三代半導體布局報捷，力拚2023年第4季前完成六吋碳化矽每月3,000 片的產能置備，GaN功率元件明年更是衝營收比重將達3成。

看待市況，衣冠君指出，今年第1季受市場庫存影響，導致營運出現虧損，不過有觀察到本季市場已回穩，感測出現急單，預計感測營收將會逐月拉高，下半年在感測、矽基功率元件以及氮化鎵（GaN）功率元件新品帶動下，可望回到2021年同期水準。

在第三代的布局上，台亞展現出跨大步的實力，衣冠君說明，公司預期在今年第4季前，完成六吋碳化矽每月3,000片的產能置備，逐步開始生產，後續產能目標為每月5,000片，瞄準的應用主要為電動車OBC、太陽能逆變器及充電樁。

同時因應未來化合物半導體需求，台亞目前已向科管局申請銅鑼建廠用地，規劃在2026年開出產能，屆時化合物半導體產能規模將與晶圓龍頭大廠相同。

在氮化鎵（GaN）部分，公司當前正在建立8吋功率元件產能，近期已完成相關設備確定，預估年底設備會完備，現已有6吋感測元件產能，配合去年MOCVD設備進駐、調教後，今年已第一次試產成功650V功率元件，也接獲兩個客戶訂單。

感測半導體廠台亞今日召開股東會，總經理衣冠君釋出最新的營運展望。照片／公司提供。
感測半導體廠台亞今日召開股東會，總經理衣冠君釋出最新的營運展望。照片／公司提供。
感測半導體廠台亞今日召開股東會，總經理衣冠君釋出最新的營運展望。照片／公司提供。
感測半導體廠台亞今日召開股東會，總經理衣冠君釋出最新的營運展望。照片／公司提供。

第三代半導體 布局 台亞半導體

延伸閱讀

水煮蛋咬一口見「白色蛋黃」…他曝真實口感 專家解答：跟母雞飼料有關

環球晶董座徐秀蘭 本季將結束連13季成長 但明年很有「盼頭」

120Hz更新率！華碩可攜式螢幕上市 重量僅1.2公斤

漢磊 氮化鎵訂單將放量

相關新聞

全球前十大IC設計Q1營收與上季持平 本季可望止跌反轉

集邦科技今（20）日公布第1季全球前十大IC設計公司營收統計，第1季供應鏈庫存消化不如預期，且適逢傳統淡季，整體需求清淡...

鴻海旗下鴻佰上太空 攜手以色列Ramon.Space推太空運算產品

鴻海科技集團今宣布，旗下伺服器和存儲平台服務商鴻佰科技和以色列太空運算基礎設施領域的領導者Ramon.Space達成戰略...

Ramon.Space與鴻海旗下鴻佰合作 推出革命性大規模太空運算產品

太空運算基礎設施領域的領導者Ramon.Space和鴻海（2317）旗下、全球最大的伺服器和存儲平臺服務商鴻佰科技今（2...

中華電信陸海空多重網路 助攻馬祖觀光升級

中華電信（2412）表示，透過「海、陸、空」完整的多重網路備援（海纜、微波與衛星），連接台灣本島與離島強化網路韌性，並搭...

TrendForce：全球前十大IC設計 Q2有望止跌反轉

TrendForce表示，第1季供應鏈庫存消化不如預期，且適逢傳統淡季，整體需求清淡。不過，由於部分新品拉動，加上特殊規...

IDC：臺灣顯示器市場出貨成長率今年將由正轉負

根據IDC（國際數據資訊）最新的「全球個人電腦顯示器追蹤報告」顯示，2023年第1季臺灣電腦顯示器（PC Monitor...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦