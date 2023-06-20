Ramon.Space與鴻海旗下鴻佰合作 推出革命性大規模太空運算產品

太空運算基礎設施領域的領導者Ramon.Space和鴻海（2317）旗下、全球最大的伺服器和存儲平臺服務商鴻佰科技今（20）日宣佈達成戰略協定，鴻佰將生產Ramon.Space運算產品，建立業界首個大規模太空運算產品的生產線。這項合作將為快速擴張的太空經濟發展奠定重要里程碑，也是鴻佰科技首次涉足太空產業。

預計到2040年，太空經濟規模將達到1兆美元，其中以太空資料運算為最大宗。開發先進的運算能力，能夠在太空軌道上有效地存儲、處理和連接及其它服務，將太空經濟增長所需的關鍵基礎設施。

結合鴻佰科技世界一流的製造能力和Ramon.Space在太空技術的專長，兩家公司將向全球市場推出一系列高品質、具有成本效益的運算產品，樹立太空運算領域創新、普及性和效率的新標準。Ramon.Space也將透過快速生產擴展和大規模製造成本優勢，以理想價格滿足不斷增長的客戶需求。這項合作將為太空任務提供強大的運算能力，並在未來幾年為太空經濟的增長和發展做出貢獻。

鴻佰科技總經理丁肇邦表示：「作為地表世界值得信賴的運算基礎設施領導者，進軍太空運算將是我們拓展未來的另一個領域，我們觀察到太空運算的巨大潛力。我們很高興能與市場領導者Ramon.Space攜手，開創太空產業的下一階段，使太空運算對每個人來說都觸手可及」。

Ramon.Space執行長Avi Shabtai表示：「我們很高興能夠與世界著名的鴻佰合作。透過充分發揮兩家公司的核心能力，我們將建立一個堅實的基礎，擴大並主導運算基礎設施市場，為下一代太空服務及應用開創新途」。

鴻佰科技擁有尖端的生產設施，用於生產頂級的伺服器、存儲和HPC加速器。為確保提供高品質的太空級產品，鴻佰科技已獲得AS9100認證，這是航空航太產業品質和安全管理的黃金標準。目前，鴻佰的太空計算生產線已準備好，投入製造Ramon.Space的計算產品。

Ramon.Space所開發，以軟體為基礎的抗輻射運算平臺，具有低功耗、高內用的特性，提供運算處理、存儲和連接功能，使下一代太空應用和服務成為可能。該公司最近被評為2022 OneWeb創新挑戰賽的入圍者。Ramon.Space與亞洲太空技術領先組織-新加坡航太科技公司合作，致力於促進技術和商業合作，積極推動有利於全球太空市場的各種舉措。

Ramon.Space是太空運算基礎設施的領導者。憑藉其獨特的人工智慧/機器學習處理器，Ramon.Space的軟體授權系統能夠在太空實現類似地球的計算能力。該公司的成熟技術已經在太空中部署，並在太陽系範圍內的許多衛星和50多個太空任務中使用且零故障。

鴻佰是鴻海科技集團旗下公司，也是全球領先的雲基礎設施服務商，提供各種產品和服務，包括伺服器、存儲、HPC加速器和創新的環保解決方案，以滿足全球客戶的需求。鴻佰的製造設施已獲得AS9100認證，確保提供高品質的航空航太和太空運算產品和服務。