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Ramon.Space與鴻海旗下鴻佰合作 推出革命性大規模太空運算產品

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
太空運算基礎設施領域的領導者Ramon.Space和全球最大的伺服器和存儲平臺服務商鴻佰科技今日宣佈達成戰略協定，鴻佰將生產Ramon.Space運算產品，建立業界首個大規模太空運算產品的生產線。鴻海／提供
太空運算基礎設施領域的領導者Ramon.Space和全球最大的伺服器和存儲平臺服務商鴻佰科技今日宣佈達成戰略協定，鴻佰將生產Ramon.Space運算產品，建立業界首個大規模太空運算產品的生產線。鴻海／提供

太空運算基礎設施領域的領導者Ramon.Space和鴻海（2317）旗下、全球最大的伺服器和存儲平臺服務商鴻佰科技今（20）日宣佈達成戰略協定，鴻佰將生產Ramon.Space運算產品，建立業界首個大規模太空運算產品的生產線。這項合作將為快速擴張的太空經濟發展奠定重要里程碑，也是鴻佰科技首次涉足太空產業。

預計到2040年，太空經濟規模將達到1兆美元，其中以太空資料運算為最大宗。開發先進的運算能力，能夠在太空軌道上有效地存儲、處理和連接及其它服務，將太空經濟增長所需的關鍵基礎設施。

結合鴻佰科技世界一流的製造能力和Ramon.Space在太空技術的專長，兩家公司將向全球市場推出一系列高品質、具有成本效益的運算產品，樹立太空運算領域創新、普及性和效率的新標準。Ramon.Space也將透過快速生產擴展和大規模製造成本優勢，以理想價格滿足不斷增長的客戶需求。這項合作將為太空任務提供強大的運算能力，並在未來幾年為太空經濟的增長和發展做出貢獻。

鴻佰科技總經理丁肇邦表示：「作為地表世界值得信賴的運算基礎設施領導者，進軍太空運算將是我們拓展未來的另一個領域，我們觀察到太空運算的巨大潛力。我們很高興能與市場領導者Ramon.Space攜手，開創太空產業的下一階段，使太空運算對每個人來說都觸手可及」。

Ramon.Space執行長Avi Shabtai表示：「我們很高興能夠與世界著名的鴻佰合作。透過充分發揮兩家公司的核心能力，我們將建立一個堅實的基礎，擴大並主導運算基礎設施市場，為下一代太空服務及應用開創新途」。

鴻佰科技擁有尖端的生產設施，用於生產頂級的伺服器、存儲和HPC加速器。為確保提供高品質的太空級產品，鴻佰科技已獲得AS9100認證，這是航空航太產業品質和安全管理的黃金標準。目前，鴻佰的太空計算生產線已準備好，投入製造Ramon.Space的計算產品。

Ramon.Space所開發，以軟體為基礎的抗輻射運算平臺，具有低功耗、高內用的特性，提供運算處理、存儲和連接功能，使下一代太空應用和服務成為可能。該公司最近被評為2022 OneWeb創新挑戰賽的入圍者。Ramon.Space與亞洲太空技術領先組織-新加坡航太科技公司合作，致力於促進技術和商業合作，積極推動有利於全球太空市場的各種舉措。

Ramon.Space是太空運算基礎設施的領導者。憑藉其獨特的人工智慧/機器學習處理器，Ramon.Space的軟體授權系統能夠在太空實現類似地球的計算能力。該公司的成熟技術已經在太空中部署，並在太陽系範圍內的許多衛星和50多個太空任務中使用且零故障。

鴻佰是鴻海科技集團旗下公司，也是全球領先的雲基礎設施服務商，提供各種產品和服務，包括伺服器、存儲、HPC加速器和創新的環保解決方案，以滿足全球客戶的需求。鴻佰的製造設施已獲得AS9100認證，確保提供高品質的航空航太和太空運算產品和服務。

太空 領導者 鴻海 航太

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