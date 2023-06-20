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全球IC設計第3季因AI需求帶動 有望止跌反轉

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據全球市場研究機構TrendForce表示，第1季供應鏈庫存消化不如預期，且適逢傳統淡季，整體需求清淡。不過，由於部分新品拉動，加上特殊規格急單帶動，第1季全球前十大IC設計公司營收為338.6億美元，持平去年第4季營收，季增0.1%。Cirrus Logic（思睿科技）跌出前十名外，由WillSemi（韋爾半導體）與美系電源管理IC廠MPS（芯源系統）遞補第九與第十名位置，其餘排名並無變動。

展望第2季，儘管IC庫存去化速度較預期緩慢，但相較於2022年下半年庫存高疊時期，仍已陸續恢復至較為健康的水位。同時，部分IC設計廠在新品刺激下，營收有望朝正向增長。其中，以Nvidia營運表現備受矚目，基於ChatGPT等生成式AI風潮加速全球雲端服務供應商與企業對相關AI晶片部署，驅動營收急速增長，預期Nvidia第2季將有機會坐上IC設計龍頭寶座，且有望帶動全球前十大IC設計營收自谷底翻紅，正式度過市況低谷。

從各家營收來看，高通雖受惠於新款旗艦晶片Snapdragon 8Gen2出貨，手持裝置事業季增約6.1%，大致抵銷來自車用及IoT事業的衰退，第1季整體營收微幅季增0.6%，來到79.4億美元，市占維持23.5%，位居第一。博通則因產品世代轉進紅利消退，伺服器存儲需求放緩，同時無線業務適逢淡季，第1季營收首度呈現季減，營收下滑至69.1億美元。

隨著生成式AI與雲端算力需求爆發，及RTX 40 series新品效應加成，帶動Nvidia（輝達）遊戲與資料中心兩大業務營收分別季增約20%與10%，整體第1季營收季增13.5%至67.3億美元，市占率提升至近兩成。

超微則因部分雲端服務供應商產品庫存調節、企業支出受總經影響轉弱，以及PC相關客戶經歷庫存調節與消費淡季等負面因素，資料中與客戶端部門業務營收分別季減21.8%、18.2%，儘管嵌入式及遊戲業務呈現增長而抵銷部分下滑業績，第一季營收仍季減約4.4%，來到53.5億美元。

聯發科（2454）適逢智慧型手機生產淡季與電源管理IC持續進行庫存調節，手機與電源管理IC業務分別下滑約20%與13%。反倒是智慧終端平台業務則受惠電視相關庫存回補拉貨，支撐營收大致與前季持平。儘管季減幅度較前季收斂，但減幅仍大於其他前五大競業，市占率自前季10.2%萎縮至9.3%，第1季整體營收季減8.8%至31.5億美元。

邁威爾第1季各平台營收持續受到客戶與通路端庫存修正衝擊，儘管伺服器、雲端服務供應商及5G相關無線的需求持穩，第一季營收仍呈現季減7.1%，下滑至13.5億美元。觀察各平台營收變化，除消費性產品因季節性因素下滑外，資料中心也因企業私有雲需求延緩而呈現下行走勢，兩大平台皆衰退超過一成。

因電視相關零組件庫存回補效應，帶動Novatek（聯詠（3034））的系統單晶片與面板驅動IC兩大平台業務分別季增24%及2%，第1季營收成長10.7%，來到7.9億美元，市占2.3%維持第七。

值得注意的是，由於Cirrus Logic營收單一客戶Apple占比超過八成，因第1季iPhone新機紅利消退及銷售淡季等負面因素，致使Cirrus Logic營收大幅率退，季減超過三成，排名滑落至十名之外。第九名與第十名則分別由WillSemi（韋爾半導體）與電源管理IC大廠MPS遞補，其中WillSemi 第1季營收5.4億元、季增約1.3%，而MPS第1季營收4.5億美元、季減約1.9%。

營收 IC設計

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