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鼎固-KY通過配現金股利0.6元 上海日月光中心二期規劃商辦、商場

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
鼎固-KY今（20）日舉行股東會承認2022年營業報告書暨盈餘分配案，並通過每股配發現金股利0.6元；總經理張能耀表示，鼎固在上海的住宅推案多進入完工尾聲，目前客戶實地看屋均有不錯迴響，讓公司近年的建案銷售成績都能維持穩健水準。陳美玲攝影
鼎固-KY今（20）日舉行股東會承認2022年營業報告書暨盈餘分配案，並通過每股配發現金股利0.6元；總經理張能耀表示，鼎固在上海的住宅推案多進入完工尾聲，目前客戶實地看屋均有不錯迴響，讓公司近年的建案銷售成績都能維持穩健水準。陳美玲攝影

鼎固-KY（2923）今（20）日舉行股東會承認2022年營業報告書暨盈餘分配案，會中報告去年營收為92.21億元、年增91.9%，稅後純益達5.92億元，每股純益為0.34元；會中通過每股配發現金股利0.6元；鼎固-KY總經理張能耀表示，鼎固在上海的住宅推案多進入完工尾聲，目前客戶實地看屋均有不錯迴響，讓公司近年的建案銷售成績都能維持穩健水準。

鼎固-KY專注開發本業，2022年住宅建案營收為72.89億元，上海嘉定複合式開發項目「匯景華庭三期」為貢獻營收的主要建案，今年首季「匯景華庭三期」持續完成交屋，推升首季營收達36.18億元，合併稅後純益達3.76億元，每股稅後純益0.22元。

在投資性不動產部分，鼎固-KY在上海黃浦日月光中心商場持續進行部分改裝作業，將持續創造商場永續經營競爭力。另外，緊鄰的日月光中心二期開發規劃，為商辦與商場複合項目，建築主體有兩棟大樓，未來開發完工後，可望成為上海黃浦區商業新地標，並為區域發展帶來新氣象，同步為鼎固商業項目帶來收益。

鼎固-KY深耕經營中國大陸房地產開發，及商用不動產多年；鼎固-KY表示，集團營運體質已能抵禦大環境變動，接下來公司會持續專注本業經營，使營運績效保持穩定動能，鼎固亦持續評估國內合適的投資標的，期望持續拓展在台開發版圖，為國內都市建設貢獻。

鼎固-KY（2923）今（20）日舉行股東會承認2022年營業報告書暨盈餘分配案，會中報告去年營收為92.21億元、年增91.9%，稅後純益達5.92億元，每股純益為0.34元；會中並通過每股配發現金股利0.6元。鼎固-KY提供
鼎固-KY（2923）今（20）日舉行股東會承認2022年營業報告書暨盈餘分配案，會中報告去年營收為92.21億元、年增91.9%，稅後純益達5.92億元，每股純益為0.34元；會中並通過每股配發現金股利0.6元。鼎固-KY提供

營收 上海 建案

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