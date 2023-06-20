快訊

人設崩壞再+1！名作家何則文被控「性侵合夥人」 他認關係密切：沒有強迫任何人

遭影射「徐姓大牌主持人」泡溫泉摸大腿 徐展元怒否認：請直接說出姓名

高雄房價天花板改寫！美術館特區豪宅預售「每坪成交69.6萬」

南科三期擴建都更案發布實施 注入新成長動能

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南科3期擴建都市計畫變更案已公告發布實施主要計畫及細部計畫。圖為南科三期擴建模擬示意圖。圖／南市都發局提供
南科3期擴建都市計畫變更案已公告發布實施主要計畫及細部計畫。圖為南科三期擴建模擬示意圖。圖／南市都發局提供

台南市政府配合行政院「南部科學園區台南園區擴建計畫」辦理南科3期擴建都市計畫變更案，已在上周公告發布實施主要計畫及細部計畫，都發局今表示，南科管理局將接續啟動南科園區擴建用地取得與開發，並同步辦理招商，預計2026年完成擴建工程，可望為大南科注入新的成長動能。

市長黃偉哲表示，南科園區3期的開發預估引進半導體、智慧機械、智慧生醫、通訊及電腦周邊、研發創新中心等產業，將創造4900個就業機會及390億元年均產值，可望強化南台灣高科技產業S廊帶的體質，提升南部地區整體產業與都市發展格局。

都發局長徐中強指出，南科園區3期位於園區西南側新市區台糖土地（看西農場），緊臨國道8號、北外環快速道路、區道南134線(民生路)、樹谷聯絡道等建設，交通區位優越。計畫面積約84.5公頃，主要規畫38.9公頃事業專用區、45.5公頃公共設施用地，以兼顧高科技產業發展、八角寮考古遺址保存、地區滯洪排水等需求，達到產業與地方共榮共生及接軌國際的目標。

民眾欲了解詳情，可至市府、新市區公所等閱覽發布實施計畫書、圖紙本，計畫書、圖檔案可至「市府網站→市府動態→市政公告」或「市府都市發展局網站→公告事項→都計發布實施」等網頁查詢及下載。

智慧機械

延伸閱讀

我的少女時代電影景點 龍潭閒置日式宿舍群找文創再生

國礎富裔實業攜日本三菱地所推松平都更案

增加重建意願 北市海砂屋容獎30％逐年遞減規定將刪除

台南豐華變電所下午突降壓 南科部分廠商民宅跳電6分鐘

相關新聞

南科三期擴建都更案發布實施 注入新成長動能

台南市政府配合行政院「南部科學園區台南園區擴建計畫」辦理南科3期擴建都市計畫變更案，已在上周公告發布實施主要計畫及細部計...

政經私房話／AI太強 幫焦佑鈞創作華邦電之歌

ＡＩ（人工智慧）掀起狂潮，華邦電董事長焦佑鈞也驚呼這項工具威力強大。焦佑鈞說，ＡＩ為全球產業界帶來全新的技術創新環境，華...

台積電開始準備為蘋果及英偉達試產2納米芯片

集微網消息，據Patently apple報導，台積電最近也開始準備為蘋果和輝達試產2奈米產品。另外，為了開發2奈米製程，台積電將派約1000名研發人員前往位於竹科、目前正在建設中的Fab 20晶圓廠工作。

金居看下半年市況回溫 東南亞布局最快Q3浮上檯面

金居（8358）今（19）日召開股東大會，總經理李思賢會後受訪指出，看下半年市況有望回溫並逐季成長，另外配合客戶需求與在...

郭明錤：長電科技將從iPhone 15 UWB封裝、Chiplet晶片中受益

天風証券分析師郭明錤6月19日發推文，表示長電科技2023年下半年的毛利率、利潤將從蘋果iPhone 15 UWB製程升級中受益…

微軟回應將頂尖AI研究人員從中國撤離：消息不屬實

近日外媒報導稱，總部位於北京的微軟亞洲研究院（MSRA）已經開始尋求簽証，以便將頂級人工智能專家從北京轉移到其在溫哥華的研究所…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦