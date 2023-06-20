南科三期擴建都更案發布實施 注入新成長動能

台南市政府配合行政院「南部科學園區台南園區擴建計畫」辦理南科3期擴建都市計畫變更案，已在上周公告發布實施主要計畫及細部計畫，都發局今表示，南科管理局將接續啟動南科園區擴建用地取得與開發，並同步辦理招商，預計2026年完成擴建工程，可望為大南科注入新的成長動能。

市長黃偉哲表示，南科園區3期的開發預估引進半導體、智慧機械、智慧生醫、通訊及電腦周邊、研發創新中心等產業，將創造4900個就業機會及390億元年均產值，可望強化南台灣高科技產業S廊帶的體質，提升南部地區整體產業與都市發展格局。

都發局長徐中強指出，南科園區3期位於園區西南側新市區台糖土地（看西農場），緊臨國道8號、北外環快速道路、區道南134線(民生路)、樹谷聯絡道等建設，交通區位優越。計畫面積約84.5公頃，主要規畫38.9公頃事業專用區、45.5公頃公共設施用地，以兼顧高科技產業發展、八角寮考古遺址保存、地區滯洪排水等需求，達到產業與地方共榮共生及接軌國際的目標。

民眾欲了解詳情，可至市府、新市區公所等閱覽發布實施計畫書、圖紙本，計畫書、圖檔案可至「市府網站→市府動態→市政公告」或「市府都市發展局網站→公告事項→都計發布實施」等網頁查詢及下載。