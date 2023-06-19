優群進入出貨旺季 全年業績兩位數增長、毛利率優於去年

優群（3217）今（19）日舉行線上法說會，總經理劉興義表示，受惠DDR5的轉換、美系手機沖壓件新產品量產，以及新客戶Meta加入，2023年下半年將進入出貨旺季，今年上下半年營收比重約4:6，第2季毛利率將與第1季的42.2%接近，全年業績將兩位數成長，毛利率也將優於去年。

優群2023年前五個月營收比重，SO-DIMM占40.1%，M.2 Conn.占25.6%，Long DIMM占12.8%，Type-C占10.2%，金屬沖壓件占2.0%。

在SO-DIMM方面，主要是應用在筆電，劉興義說，目前該公司市占率超過五成，而且從過去的DDR4，逐步改採用DDR5，去年下半年DDR5占比15%， 今年第1季25%，5月已經來到25%，由於DDR5的單價高於DDR4，雖然筆電出貨量數量下滑，但是營收不減反增，這是今年的趨勢。

至於Long DIMM方面，主要應用在伺服器與桌機，其中在伺服器方面，他說，因為規格較高，今年是第一年大量接單，出貨單價也是提升。至於上半年桌機用的Lone DIMM異軍突起，出貨量相當不錯，都比過去的DDR4單價高很多，這是今年很重要加分項目。

在M.2方面，他說，5月已經從主要客戶那裡拿到較多的訂單，雖然今年整體筆電出貨將下滑10%，但M.2下滑不會太多，尤其優群在M.2市占率第一名，超過50%，具備優勢。

至於微型沖壓件？他表示，去年美系智慧手機龍頭沒有採用，今年確認採用，不僅對營收有貢獻，對獲利也是加分，去年該公司營收衰退的一部分原因，就是手機龍頭沒有採用，沖壓件6月已經開始拉貨，下半年即7月到10月是出貨高峰期。

越南新廠方面？他說，目前筆電客戶要求越南出貨，伺服器客戶要求中國大陸以外的生產據點，當初是設在新竹，後來客戶認為，風險不足夠，也要到越南廠去生產，包括SO-DIMM，M.2 Conn.，Long DIMM未來都有可能到越南生產，只有沖壓件沒有被點名去越南，這與半導體主要生產在台灣有關。越南新廠規劃明年第2季量產，產品依照客戶需要決定。