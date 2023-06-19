台積電開始準備為蘋果及英偉達試產2納米芯片

集微網消息，據Patently apple報導，台積電最近也開始準備為蘋果和輝達試產2奈米產品。另外，為了開發2奈米製程，台積電將派約1000名研發人員前往位於竹科、目前正在建設中的Fab 20晶圓廠工作。

報導稱，三星電子於2022年6月通過環柵（GAA）工藝開始量產3奈米晶片，比台積電提前6個月，世界第一。受到三星先發製人的打擊，台積電高層多次公開2奈米製程計劃，引發超精細製造競賽。

英特爾也加入這場競賽，其設定了一個目標，即在2024年下半年推進其代工生產1.8奈米製程內的晶片。3月，該公司製定了一項計劃，使用通過與ARM建立合作夥伴關係實現1.8奈米工藝。不過，也有業內人士悲觀地認為，即使英特爾按照路線圖取得成功，要實現收支平衡對公司來說也是一個很大的挑戰。

據悉，台積電計劃在竹科建設全球最尖端的2奈米晶片工廠，計劃在2025年開始量產。台積電的2奈米技術在相同功耗下，相比3奈米工藝的速度快10~15%；相同速度下，功耗降低25~30%。