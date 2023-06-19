迎戰少子化人才缺口 群創宣布加碼獎學金至125萬元

為產業挹注活力與擘劃新世代專業人才未來，群創（3481）今（19）日宣布，2023年獎學金方案高額加碼，碩士最高65萬元，博士最高125萬元，邀請新世代專業人才為產業與永續發展共創動能。

舉凡今年7月31日前申請研發菁英人才獎學金，可享有畢業即就業，率先取得職場門票。群創並號召大三以上學生展現熱情與創意，8月31日前申請第三屆校園大使計畫，從校園生活就開始打造亮麗未來。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，群創集團近年加速推動雙軌轉型，秉持以「More than Panel」超越面板前瞻視野，攜手子公司齊力帶動智慧育樂、智慧醫療、智慧移動、智慧零售等場域發展。群創以雙軌轉型與數位轉型，提升企業核心競爭優勢，並鏈結SDGs聯合國永續發展目標，拓展淨零永續行動。群創推動智能與永續營運的同時，更加強與校園跨界合作與交流，透過產業、知識和資源的共享，培養人才和創新能力，持續累積永續動能。

群創自獨角獸計畫的研發菁英人才獎學金方案設立以來，結合學界多元科系發展，獎學金申請對象包括電機、電子、光電、機械、資工、材料等理工科系的潛力之星，已培育超過50名莘莘學子。2023年群創加碼高額獎學金方案，碩士最高65萬元；博士最高125萬元，並同步享有等同正式員工的學習福利、免費英語課程、講座等學習資源，求學期間也將安排業界導師陪伴學習成長。

秉持多元共融文化重視人才獨特性、尊重發揮個人價值，群創這次獨角獸計畫的第二屆校園大使邀請多元科系與背景人才加入，藉由文、理、工等不同學院學生的校園影響力，鏈結實體課堂分享、技術講座、校園活動、校園博覽會等建立校園網絡，再透過社群網絡分析經營多元化自媒體內容，以網紅潮流方式滿足各分眾的校園閱聽者，讓在校生有更多的方式瞭解產業資訊。群創校園大使任務獎學金最高可達三萬元，讓校園大使搖身一變成群創代言人，推動實體活動與網路自媒體增加曝光度，為自我履歷加分。