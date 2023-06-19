金居看下半年市況回溫 東南亞布局最快Q3浮上檯面

金居（8358）今（19）日召開股東大會，總經理李思賢會後受訪指出，看下半年市況有望回溫並逐季成長，另外配合客戶需求與在地化供應鏈韌性，持續評估東南亞可行性，預計最快相關計畫今年第3季會浮上檯面。

今日股東會上，金居董事長宋恭源提到景氣說面臨大陸傳統銅箔的殺價競爭，金居在AI趨勢上持續專注在高頻、高速銅箔領域。