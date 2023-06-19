快訊

訪中行將畫句點 美國務院官員：布林肯下午4:30會晤習近平

被黃子佼爆碰毒 阿雅發聲明「將拿起法律武器」

女高中生農場實習爆重傷 右掌遭切割機捲入輾碎送醫截肢

群創獎學金高額加碼 博士最高125萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

為產業挹注活力與擘劃新世代專業人才未來，群創（3481）2023年獎學金方案高額加碼，碩士最高65萬元、博士最高125萬元，邀請新世代專業人才為產業與永續發展共創動能，7月31日前申請研發菁英人才獎學金，畢業即就業，率先取得職場門票。

群創同時號召大三以上學生展現熱情與創意，8月31日前申請第三屆校園大使計畫，從校園生活開始打造亮麗未來。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，「群創集團近年加速推動雙軌轉型，秉持以“More than Panel”超越面板前瞻視野，攜手子公司齊力帶動智慧育樂、智慧醫療、智慧移動、智慧零售等場域發展。群創推動智能與永續營運的同時，更加強與校園跨界合作與交流，透過產業、知識和資源的共享，培養人才和創新能力，持續累積永續動能」。

群創自獨角獸計畫的研發菁英人才獎學金方案設立以來，結合學界多元科系發展，獎學金申請對象包括電機、電子、光電、機械、資工、材料等理工科系的潛力之星，已培育超過50名莘莘學子。2023年群創加碼高額獎學金方案，碩士最高65萬元；博士最高125萬元，並同步享有等同正式員工的學習福利、免費英語課程、講座等學習資源，求學期間也將安排業界導師陪伴學習成長。

群創表示，本次獨角獸計畫的第二屆校園大使邀請多元科系與背景人才加入，藉由文、理、工等不同學院學生的校園影響力，鏈結實體課堂分享、技術講座、校園活動、校園博覽會等建立校園網絡，再透過社群網絡分析經營多元化自媒體內容，以網紅潮流方式滿足各分眾的校園閱聽者，讓在校生有更多的方式瞭解產業資訊。

群創校園大使任務獎學金最高可達3萬元，讓校園大使搖身一變成群創代言人，推動實體活動與網路自媒體增加曝光度，為自我履歷加分。

群創 獎學金 碩士

延伸閱讀

研調看好明年供不應求 面板雙虎盤中勁揚群創漲停

面板市況逐漸回溫 群創、友達股價帶量創逾1年新高

老教授曝劍橋大學獎學金專為黑人準備卻無人申請 難堪實情引聯想

群創子公司CarUX獲全球首張 車用智能顯示器網路安全認證

相關新聞

台積電開始準備為蘋果及英偉達試產2納米芯片

集微網消息，據Patently apple報導，台積電最近也開始準備為蘋果和輝達試產2奈米產品。另外，為了開發2奈米製程，台積電將派約1000名研發人員前往位於竹科、目前正在建設中的Fab 20晶圓廠工作。

金居看下半年市況回溫 東南亞布局最快Q3浮上檯面

金居（8358）今（19）日召開股東大會，總經理李思賢會後受訪指出，看下半年市況有望回溫並逐季成長，另外配合客戶需求與在...

郭明錤：長電科技將從iPhone 15 UWB封裝、Chiplet晶片中受益

天風証券分析師郭明錤6月19日發推文，表示長電科技2023年下半年的毛利率、利潤將從蘋果iPhone 15 UWB製程升級中受益…

微軟回應將頂尖AI研究人員從中國撤離：消息不屬實

近日外媒報導稱，總部位於北京的微軟亞洲研究院（MSRA）已經開始尋求簽証，以便將頂級人工智能專家從北京轉移到其在溫哥華的研究所…

利亞德：Micro LED若進入消費市場也會形成大企業競爭

集微網消息，利亞德日前公開了投資者關系活動記錄表，其中提到Micro LED未來如果進入到大規模的消費級市場，應該也會是一個集中度比較高的大企業聯盟之間的競爭。

英特爾宣佈在波蘭建造封裝和測試廠：預計投資46億美元

集微網消息，據外媒近日報導，英特爾選擇了波蘭弗羅茨瓦夫附近的一個地區作為新的尖端半導體組裝和測試設施的所在地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦