群創獎學金高額加碼 博士最高125萬

為產業挹注活力與擘劃新世代專業人才未來，群創（3481）2023年獎學金方案高額加碼，碩士最高65萬元、博士最高125萬元，邀請新世代專業人才為產業與永續發展共創動能，7月31日前申請研發菁英人才獎學金，畢業即就業，率先取得職場門票。

群創同時號召大三以上學生展現熱情與創意，8月31日前申請第三屆校園大使計畫，從校園生活開始打造亮麗未來。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，「群創集團近年加速推動雙軌轉型，秉持以“More than Panel”超越面板前瞻視野，攜手子公司齊力帶動智慧育樂、智慧醫療、智慧移動、智慧零售等場域發展。群創推動智能與永續營運的同時，更加強與校園跨界合作與交流，透過產業、知識和資源的共享，培養人才和創新能力，持續累積永續動能」。

群創自獨角獸計畫的研發菁英人才獎學金方案設立以來，結合學界多元科系發展，獎學金申請對象包括電機、電子、光電、機械、資工、材料等理工科系的潛力之星，已培育超過50名莘莘學子。2023年群創加碼高額獎學金方案，碩士最高65萬元；博士最高125萬元，並同步享有等同正式員工的學習福利、免費英語課程、講座等學習資源，求學期間也將安排業界導師陪伴學習成長。

群創表示，本次獨角獸計畫的第二屆校園大使邀請多元科系與背景人才加入，藉由文、理、工等不同學院學生的校園影響力，鏈結實體課堂分享、技術講座、校園活動、校園博覽會等建立校園網絡，再透過社群網絡分析經營多元化自媒體內容，以網紅潮流方式滿足各分眾的校園閱聽者，讓在校生有更多的方式瞭解產業資訊。

群創校園大使任務獎學金最高可達3萬元，讓校園大使搖身一變成群創代言人，推動實體活動與網路自媒體增加曝光度，為自我履歷加分。