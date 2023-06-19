國泰首席經濟學家林啟超：下半年新台幣有升值壓力 但慎防這風險

國泰世華銀行今（19）日舉行「2023下半年經濟展望與金融情勢」，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，過去長期以來，新台幣匯率與美國納斯達克相關係數達0.96、走勢亦步亦趨，但去年中後因裴洛西來台，新台幣匯率大幅貶值；2023年後美股上漲，新台幣匯率仍趨貶，主要是巴菲特2月大賣台積電（2330），顯示新台幣匯率易受政治風險影響。

他認為，若市場對明年美國科技股展望偏向正向，意味著新台幣匯率有升值「拉力」，政治風險仍在；今年第4季到明年有利於新台幣匯率（升值），主要是市場會開始討論，聯準會何時要開始降息。

林啟超表示，在資產配置策略上，根據歷史數據顯示，當升息屆頂一年後，比較股、債、匯三類資產的報酬率表現，股市表現有相當大的機會優於其他資產。因此有別於過去一年來，資產配置偏重於債市，下半年投資人不妨預留現金，把握股市回檔機會進場承接。

在股市方面，短線G7評價過熱，外溢效應致類股輪動明顯，震盪幅度加大；因存貨築底，明年換機潮及可能降息下，長線資金有誘因逐步增加股市配置。

債市方面，短券長券現金流量價值高，偏重信用評等較佳的企業債；至於匯市，若降息訊號浮現，將引導國際美元偏貶，新台幣在科技股、國際美元及政治風險中拉扯。

林啟超表示，過去新台幣匯率與美國納斯達克走勢相關係數高達0.96、走勢亦步亦趨，但去年中後因為裴洛西來台效應，新台幣匯率大幅貶值；2023年後美股上漲，新台幣匯率仍趨貶，主要是巴菲特2月大賣台積電。展望未來新台幣匯率走勢，

對明年科技股展望正向，意味著新台幣匯率有升值拉力，政治風險仍在；今年第4季到明年有利於新台幣（升值），主要是市場會開始討論，聯準會何時要開始降息。

林啟超今日發表最新看法，直言升息雖告一段落，但下半年不易見到降息，且過去一年暴力升息20碼的後遺症將持續發酵，景氣走緩及銀根緊縮影響，市場波動難免，為2023下半年投資市場蒙上陰影。然而，隨著製造業去庫存步入築底階段，下半年訂單有機會較上半年改善，投資人可適時逢低進場，以把握2024年經濟復甦的回升機會。

林啟超指出，全球半導體產業從2022年9月起呈現負成長，然而解封帶動服務業興盛，勞動市場出現前所未有的供給缺口，一冷一熱拉扯之下，整體經濟縱使在2023下半年趨緩，但較高機率將會是溫和的軟著陸。

在股市方面，疫情初期(2020 Q2-2021 Q2)的居家防疫，激起全球消費性電子產品需求大爆發後，根據產品生命週期推估，可望在2024年再度迎來換機潮，預期半導體產業的企業資本支出將在2023下半年築底，宣告製造業衰退尾聲將至，進入新一輪景氣循環。

債市方面，美國2年期公債殖利率目前仍有約4.7%以上的水準，進入下半年對於降息時點的臆測，將讓市場隨之震盪，若逢殖利率反彈，對看重現金流的投資人而言，還是布局債券的好時機。

匯市方面，考量美國升息即將屆頂但降息未至，美元指數仍在100-105區間整理，待降息訊號浮現將有趨貶空間。至於新台幣兌美元匯率，除了受國際匯市、科技股表現牽動外，明年美台大選也將為新台幣走勢帶來雜音。

整體而言，2023下半年整體經濟呈現下行趨勢，但有賴於服務業的支撐，以及製造業漸從谷底往上，顯示全球經濟正在走過最糟的時刻，2024年有望迎來新一輪上行機會；儘管在銀行資金持續緊俏，中國經濟回溫力道不如預期，以及終端美歐市場消費仍處低迷的情況下，投資人恐無法見到V型反轉，但金融市場有機會為2024年的復甦提前做出反應。