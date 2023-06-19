三星、LG 在OLEDoS顯示面板領域緊追索尼

集微網消息，據BusinessKorea報導，蘋果於6月5日發佈了首款MR設備Apple Vision Pro，該設備的顯示螢幕是通過在矽晶片上沉積OLED元件製成的，稱為OLED On Silicon（OLEDoS）。

據悉，由於使用了矽晶片，OLEDoS顯示螢幕很輕。目前，VR-AR設備一直使用基於玻璃基板的OLED顯示螢幕或更便宜的LCD，但OLEDoS技術的改進有望讓OLEDoS顯示螢幕取代它們。

Vision Pro中使用的是索尼OLEDoS顯示螢幕，每英寸像素超過3000，比iPhone 14 Pro Max的每英寸460像素和Galaxy S23 Ultra的每英寸500像素密度高幾倍。

據顯示器行業消息人士透露，索尼是OLEDoS顯示螢幕的領導者。索尼生產圖像傳感器、鏡頭和PlayStation VR設備，自2011年成為全球首家開發OLEDoS顯示螢幕的企業以來，一直在改進其技術。而LG顯示和三星顯示也正在大力開發相關技術。

LG顯示已經以與索尼的OLEDoS顯示螢幕相同的方式成功製造出WOLED原型顯示螢幕。WOLED 原型是通過在矽晶圓基板上放置一層發白光的OLED並覆蓋上紅色、綠色和藍色濾色片製成的。但由於LG顯示沒有半導體工廠，需要SK海力士生產矽晶圓，以將其用作其OLEDOoS顯示螢幕的基板。

除了採用WOLED方法開發OLEDoS顯示屏外，三星顯示還在通過一種不使用濾色器的新方法開發OLEDoS顯示屏。5 月，三星以2.18億美元的價格收購eMagin，這家美國公司擁有將OLED設備圖案化到矽晶圓上的原始技術。

業內人士預測，因為蘋果通常將組件來源多元化，而索尼的OLEDoS顯示螢幕供應有限，未來蘋果的MR設備將採用LG顯示或三星顯示的OLEDoS顯示螢幕。