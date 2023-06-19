英特爾宣佈在波蘭建造封裝和測試廠：預計投資46億美元

集微網消息，據外媒近日報導，英特爾選擇了波蘭弗羅茨瓦夫附近的一個地區作為新的尖端半導體組裝和測試設施的所在地。

該工廠投資46億美元，將有助於滿足英特爾預計到 2027 年對組裝和測試能力的關鍵需求。

完工後，設施的建設預計還將創造數千個就業崗位。英特爾在一份新聞稿中表示，該設施的設計和規劃將立即開始，並在等待歐盟委員會批準後開始建設。

英特爾計劃在波蘭投資，結合其在愛爾蘭萊尅斯利普的現有晶圓製造工廠，以及計劃在德國馬格德堡的晶圓製造工廠，將有助於在歐洲打造端到端的領先半導體製造價值鏈。

波蘭已經是英特爾業務的所在地，並且有能力與德國和愛爾蘭的英特爾廠址合作。與全球其他製造地點相比，它在成本上也非常有競爭力，並提供了一個我們很高興幫助發展的優秀人才基礎，英特爾首蓆執行官帕特·基辛格 (Pat Gelsinger) 在新聞稿中說，我們感謝波蘭的支持，因為我們致力於發展本地半導體生態系統，並為歐盟創建更具彈性和可持續性的半導體供應鏈的目標做出貢獻。

該公司表示，它選擇波蘭作為新址的選址有幾個原因，包括其基礎設施、強大的人才基礎和優良的商業環境。新基地還可以與英特爾計劃在德國的晶圓製造基地及其在愛爾蘭的現有晶圓製造基地合作。