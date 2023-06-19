利亞德：Micro LED若進入消費市場也會形成大企業競爭

集微網消息，利亞德日前公開了投資者關系活動記錄表，其中提到Micro LED未來如果進入到大規模的消費級市場，應該也會是一個集中度比較高的大企業聯盟之間的競爭。

有投資者問及Micro LED的市場空間情況，利亞德表示，Micro LED被譽為是面曏未來的終極顯示技術。它既有無機LED的高效率、高亮度、高可靠度及反應時間快等特點，又具有自發光無需背光源的特性，體積小、輕薄、節能等優點，除了在大屏商顯領域的應用，還可以用於智慧手表、VR/AR、智能手機等近距離觀看的領域，從技術發展的角度看，Micro LED 首先在大屏商顯領域開始量產應用，之後是VR/AR、智慧手表的應用，最後會在手機、車載顯示、消費電眡等顯示領域大規模應用。目前Micro處於第一個發展階段，也是利亞德重點在投入的領域。

利亞德指出，2020年，利亞德和富採控股合資成立Micro LED量產基地，開啓Micro LED技術和產品新篇章，推出了0.4-0.9mm間距的LED顯示產品，彌補了在政務應用、指揮調度中心、智慧城市信息中心等追求高性能的應用場景空白。並且經過了2年的技術成熟，Micro LED P0.4-0.9間距產品的成本已經下降至接近2020年的四分之一。對於微間距的LED顯示產品的市場空間也在不斷放大。

利亞德稱，下一階段Micro LED要進入VR/AR、智能手表的應用，需要更多技術上的突破，目前隨著量子點技術的逐步成熟，這部分將成為可能。第三個階段大規模的應用則需要不同產業間的共同合作推進，這種趨勢已經顯現出來，2020年我們跟台灣晶片公司合資成立了封裝公司，也在尋求跟面板公司的合作，比如跟TCL華星之間的一些研發和業務上的合作等，2022年有更多顯示廠家順應這種趨勢開啓了跨界合作，比如京東方控股華燦，海信控股乾照等，所以將來如果進入到大規模的消費級市場，應該也會是一個集中度比較高的大企業聯盟之間的競爭。

對於如何降低Micro LED的成本，利亞德表示，除了繼續在原材料和巨轉工藝方面做提升外，我們在重點推進的技術方向一個是量子點技術，這個我們是跟參股公司Saphlux共同研發的成果，4月份已經成功點亮了基於量子點技術的自發光大屏，下一步是做量產的佈侷；另一個是COG的技術路逕，如果能將現在用的PCB基板用玻璃基板來替代，那麽不僅可以實現成本的大幅下降，還將開啓Micro LED應用於大衆消費電子如家用電眡、平板電腦等領域的新時代，我們也已經在跟全球面板廠商展開技術探討。