微軟回應將頂尖AI研究人員從中國撤離：消息不屬實

集微網消息，近日外媒報導稱，總部位於北京的微軟亞洲研究院（MSRA）已經開始尋求簽証，以便將頂級人工智能專家從北京轉移到其在溫哥華的研究所。知情人士表示，此擧可能會影響20至40名員工。一位接近微軟的人士表示，微軟正在加拿大建立一個由來自世界各地的專家組成的新實驗室。

對此，據界面新聞報導，MSRA回應稱，此消息不屬實。

此前外媒指出，微軟將頂尖AI研究人員從中國撤離是對中美之間政治緊張局勢加劇的回應，也是一種防禦策略，目的是防止微軟人工智能頂尖人才被中國國內科技集團挖走。

MSRA的兩名研究人員表示，他們最近收到了中國互聯網公司的工作邀請，但他們拒絕了這些接觸，而是在申請移民加拿大的簽証。

微軟表示：我們正在溫哥華建立一個新的實驗室，該實騐室將在組織上與MSRA保持一致，旨在更好地與溫哥華的工程團隊合作。該實騐室的工作人員將來自世界各地的其他MSR實驗室，包括中國。