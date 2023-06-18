AI題材火熱 後市還有戲
輝達、超微相繼推出AI伺服器等新品，帶動全球半導體股價上衝，也啟動國際大廠AI軍備競賽，台積電、日月光投控等台廠供應鏈營運成長不僅出現新契機，市值更有望再走高。
統一投顧董事長黎方國表示，目前AI伺服器採用的高階主流機種為輝達的DGX A100架構，但由於AI訓練模型日益強大，訓練機種逐步採用更高階的DGX H100架構；近期H100已開始出貨，同時輝達也向台積電追加更多CoWoS高階封裝產能，以因應市場對AI晶片的強勁需求。
儘管目前AI仍在初期成長階段，整體高階AI伺服器占一般CPU伺服器總量不到1%，但未來潛力大，且規格提升，將對部分供應鏈開始有營收貢獻。
國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，超微最新發表的MI300X系列對輝達掀起AI世代宣戰，國際大廠AI軍備競賽帶給台股新一波機會，預期今年底台積電CoWoS月產能約1.1萬片，其中輝達占約30%用量。
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