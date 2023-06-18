AI題材火熱 後市還有戲

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

輝達、超微相繼推出AI伺服器等新品，帶動全球半導體股價上衝，也啟動國際大廠AI軍備競賽，台積電、日月光投控等台廠供應鏈營運成長不僅出現新契機，市值更有望再走高。

統一投顧董事長黎方國表示，目前AI伺服器採用的高階主流機種為輝達的DGX A100架構，但由於AI訓練模型日益強大，訓練機種逐步採用更高階的DGX H100架構；近期H100已開始出貨，同時輝達也向台積電追加更多CoWoS高階封裝產能，以因應市場對AI晶片的強勁需求。

儘管目前AI仍在初期成長階段，整體高階AI伺服器占一般CPU伺服器總量不到1%，但未來潛力大，且規格提升，將對部分供應鏈開始有營收貢獻。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，超微最新發表的MI300X系列對輝達掀起AI世代宣戰，國際大廠AI軍備競賽帶給台股新一波機會，預期今年底台積電CoWoS月產能約1.1萬片，其中輝達占約30%用量。

AI 台積電 輝達

延伸閱讀

一周熱門零股／台積電人氣紅不讓

台積電外資喊目標價740元？專家：衝上8字頭也免懷疑只是回歸市場身價

台積CoWoS產能爆發 哪些股受惠？

本益比超過200倍！ 為何輝達股價還在創新高

相關新聞

AI伺服器商機 下半年引爆

超微（AMD）推出人工智慧（AI）新晶片，打破輝達（Nvidia）壟斷AI晶片局面，加上美國四大雲端服務供應商（CSP）...

五檔台灣之光 市值逾50兆

在輝達、超微AI新品催動下，台股站穩萬七，由台灣人掌控在美國掛牌的五大半導體企業輝達、台積電、超微、聯電與日月光投控，合...

AI題材火熱 後市還有戲

輝達、超微相繼推出AI伺服器等新品，帶動全球半導體股價上衝，也啟動國際大廠AI軍備競賽，台積電、日月光投控等台廠供應鏈營...

台灣成亞洲生成式AI生態強國 AI大聯盟揮出第一棒

從2022年的ChatGPT發表開始，這個強大的語言模型，在企業、社群媒體甚至一般民眾間，引起了廣泛關注，產業界和研究機...

端午連假出國夯 中華電推日韓、美加、東南亞漫遊優惠

端午連假出國夯，中華電包裝多元漫遊方案供客戶選擇，除包括日韓、美加、歐洲、東南亞、中港澳等熱門旅遊地區提供不同優惠，因應...

龔明鑫：台灣要藉民主及科技 在國際扮演更關鍵角色

近年因美中角力及COVID-19疫情，國際供應鏈重組，國發會主委龔明鑫透露，他帶團出訪中東歐時，出訪國要談合作，講的第一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦