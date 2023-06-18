五檔台灣之光 市值逾50兆

在輝達、超微AI新品催動下，台股站穩萬七，由台灣人掌控在美國掛牌的五大半導體企業輝達、台積電、超微、聯電與日月光投控，合計市值應聲突破新台幣50兆元，同步入列美國半導體股前20大，「台灣之光」撐起全球半導體產業半壁江山。

法人機構彙總美股市值突破1兆美元的公司，分別是蘋果2.9兆美元、微軟2.5兆美元、谷歌1.5兆美元、亞馬遜1.2兆美元，與輝1.05兆美元；台積電以5,423億美元名列第九，緊追在股神巴菲特旗下波克夏、特斯拉、META之後。

加計超微市值1,933億美元，聯電218.8億美元、日月光投控190.3億美元，五家台灣之光市值高達1.83兆美元、折合新台幣56.2兆元，在全球半導體地位不言可喻。

若僅以美股半導體公司市值排名，輝達第一、台積電第二、超微第五，聯電19，日月光投控20，也就是台灣人掌握的半導體公司全數擠入前20大榜單中，且都與全球發燒的AI需求有關。

台灣之光、甚至台南之光還不僅於此，像是全球頂尖EDA設計公司益華電腦（Cadence）共同創辦人黃炎松，也是台南人，目前益華市值也來到600億美元；IC設計晶片龍頭之一邁威爾（Marvell）前身也是由華人主導，目前市值也達525億美元，在美半導體股中也是前15大的公司，還有許多在矽谷的台灣人公司即將發光發熱，有利進一步激勵全球半導體市場成長。

此外，隨台積電董事長劉德音看AI需求「相當令人振奮」，顯示輝達、超微、台積電等台灣之光可望進一步成長，未來在排名也有機會更上一層樓。