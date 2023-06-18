AI伺服器商機 下半年引爆

超微（AMD）推出人工智慧（AI）新晶片，打破輝達（Nvidia）壟斷AI晶片局面，加上美國四大雲端服務供應商（CSP）微軟、Google、Meta與亞馬遜均計劃推出AI應用服務，建置AI資料中心，將引爆台灣AI伺服器需求，AI伺服器供應鏈下半年業績看旺。

AI伺服器供應鏈，包括晶片代工的台積電，伺服器製造的鴻海、廣達、英業達、緯創、緯穎，散熱的台達電、雙鴻、健策，以及交換器的智邦等。

AMD發表全新AI晶片MI300X，使用CNDA 3架構打造、擁有192 GB高頻寬記憶體，相較之下輝達H100晶片，只有120 GB記憶體。AMD這款產品瞄準大型語言模型市場，為擁有大量運算需求的客戶打造。AMD還宣布推出整合中央處理器（CPU）及繪圖晶片（GPU）的MI300A，已開始向客戶提供樣品。

除了兩大AI晶片廠先後推出新產品搶食AI大餅外，微軟旗下ChatGPT已經站穩生成式AI應用龍頭地位，不讓微軟專美於前，Google也推出AI聊天機器人Bard，以避免生成式AI市場被微軟獨占，

至於Facebook母公司Meta也推出一款AI應用，讓創作者可以將文本轉成語音的工具，取名Voicebox。這款語音生成式AI模型，可幫助創作者進行音頻編輯、採樣等語音生成任務。

至於CSP龍頭亞馬遜AWS則宣布，推出自家大型語言模型，亞馬遜提供的不是像ChatGPT這類的應用程式，而是直接把工具準備好交到企業、開發者手中，讓企業用最簡單方式，創造屬於自己的AI模型和應用程式。

市調機構TrendForce也預估，下半年AI運算風潮將持續滲透至各種專業領域，包括雲端/電商服務、智慧製造、金融保險、智慧醫療及智慧駕駛輔助等市場，預估2023年AI伺服器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近120萬台，年增38.4%，占整體伺服器出貨量近9%，至2026年將占15%，並上修2022到2026年AI伺服器出貨量年複合成長率至22%，AI晶片2023年出貨量將成長46%。

外資摩根士丹利預估，AI從2023年到2030年年複合成長率（CAGR）達37%，產值從2023年2,080億美元，達到2030年的1.847兆美元。至於雲端產業從2023年到2030年的CAGR為17%，2023年的雲端產值預估為5,240億美元，到2030年達到1.614兆美元。

可看出，不論是成長幅度或產值規模，AI都將超越雲端產業，這已吸引兩大AI晶片廠及四大CSP全面投入，意味AI一定是兵家必爭之地，未來幾年的ICT廠商，一定要搭上這一波AI浪潮，否則不僅很難存活，也無法帶領公司出現有意義的業績成長。