Apple Vision Pro拆解：供應鏈中有7家中國大陸和11家台灣供應商

據研究機構維深Wellsenn XR發佈的蘋果MR（混合現實）拆解和物料清單（BOM）顯示，蘋果最新款MR頭顯Vision Pro的主要供應商仍來自中國大陸和台灣，這兩個地區佔整體組件供應的一半以上。

Wellsenn XR發佈的BOM表顯示，立訊精密為Vision Pro進行了組裝，每個單元的組裝生產成本約為130美元。這是立訊精密繼AirPods和iPhone 15系列的製造合同後收到的另一份蘋果訂單。

該BOM表顯示，有7家中國大陸製造商進入了Vision Pro的供應鏈清單。除了負責組裝製造的立訊精密外，還有傳感器模組供應商高偉電子、鋰電池和電源管理系統供應商德賽電池、揚聲器模組供應商歌爾聲學、Vision Pro結搆框架/外殼供應商長盈精密和領益智造，以及IPD電動調節模組供應商兆威機電。

這顯出儘管當前中美地緣政治緊張局勢導致全球供應鏈加速重組，但蘋果對中國大陸供應鏈的依賴度和信心依然很高。

儘管如此，與中國大陸供應商相比，蘋果對台灣供應商的依賴程度更高。據電子時報報導，依據摩根士丹利的一份報告，Vision Pro的供應鏈名單中共有11家台灣供應商。其中包括晶圓代工龍頭台積電、傳感器和相機鏡頭模組供應商大立光、觸控顯示技術供應商GIS-KY、日月光、和碩、台郡科技（Flexium）、臻鼎-KY、訢興、景碩、南亞PCB和採鈺科技（VisEra）。

除了中國大陸和台灣供應商，Vision Pro的供應商還包括韓國的三星電子和LG電子，以及日本的索尼等。

Counterpoint Research的分析指出，Vision Pro的供應商與iPhone的供應鏈本質上是相似的，涵蓋了市場上大多數主要的消費電子零部件供應商。預計即使未來蘋果推出新一代平價XR設備時，供應商名單也不會出現太大差異。