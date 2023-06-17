快訊

家長不同意仍公開…汐止私幼試驗結果出爐 衛福部：按這法條可公布

遭爆跨坐強吻、襲胸性騷3女工作人員 宥勝道歉「真的很對不起」

Apple Vision Pro拆解：供應鏈中有7家中國大陸和11家台灣供應商

集微網／ 集微網

據研究機構維深Wellsenn XR發佈的蘋果MR（混合現實）拆解和物料清單（BOM）顯示，蘋果最新款MR頭顯Vision Pro的主要供應商仍來自中國大陸和台灣，這兩個地區佔整體組件供應的一半以上。

Wellsenn XR發佈的BOM表顯示，立訊精密為Vision Pro進行了組裝，每個單元的組裝生產成本約為130美元。這是立訊精密繼AirPods和iPhone 15系列的製造合同後收到的另一份蘋果訂單。

該BOM表顯示，7家中國大陸製造商進入了Vision Pro的供應鏈清單。除了負責組裝製造的立訊精密外，還有傳感器模組供應商高偉電子、鋰電池和電源管理系統供應商德賽電池、揚聲器模組供應商歌爾聲學、Vision Pro結搆框架/外殼供應商長盈精密和領益智造，以及IPD電動調節模組供應商兆威機電。

這顯出儘管當前中美地緣政治緊張局勢導致全球供應鏈加速重組，但蘋果對中國大陸供應鏈的依賴度和信心依然很高。

儘管如此，與中國大陸供應商相比，蘋果對台灣供應商的依賴程度更高。據電子時報報導，依據摩根士丹利的一份報告，Vision Pro的供應鏈名單中共有11家台灣供應商。其中包括晶圓代工龍頭台積電、傳感器和相機鏡頭模組供應商大立光、觸控顯示技術供應商GIS-KY、日月光、和碩、台郡科技（Flexium）、臻鼎-KY、訢興、景碩、南亞PCB和採鈺科技（VisEra）。

除了中國大陸和台灣供應商，Vision Pro的供應商還包括韓國的三星電子和LG電子，以及日本的索尼等。

Counterpoint Research的分析指出，Vision Pro的供應商與iPhone的供應鏈本質上是相似的，涵蓋了市場上大多數主要的消費電子零部件供應商。預計即使未來蘋果推出新一代平價XR設備時，供應商名單也不會出現太大差異。

立訊精密 台積電

延伸閱讀

股海自由行／蘋果、成衣鏈 可追蹤題材

索尼供應蘋果Vision Pro OLED面板 年產能為90萬片

WWDC新眼球革命

韓媒：蘋果已調降Vision Pro銷售目標 僅15萬台

相關新聞

台達電市值破兆「轉大人的開始」 謝金河：超越鴻海機會變大

AI、電動車趨勢看俏，全球電源供應器龍頭台達電（2308）近來表現火熱，16日盤中市值突破兆元也讓財信傳媒集團董事長謝金河直呼：「台灣新的兆元產業，超越中華電信指日可待」。謝金河更表示，自己曾說過台達電的市值有一天會超過鴻海，現在機率上升很多了！

AI伺服器商機 下半年引爆

超微（AMD）推出人工智慧（AI）新晶片，打破輝達（Nvidia）壟斷AI晶片局面，加上美國四大雲端服務供應商（CSP）...

五檔台灣之光 市值逾50兆

在輝達、超微AI新品催動下，台股站穩萬七，由台灣人掌控在美國掛牌的五大半導體企業輝達、台積電、超微、聯電與日月光投控，合...

黃仁勳「黑皮衣」獨領風騷 矽谷新科技巨人誕生

談到輝達執行長黃仁勳，就會想到他那一身黑皮衣。紐時報導，黑皮衣不僅是黃仁勳的個人標誌，也象徵其引領的科技典範轉移、甚至形...

鴻海攻電動車 劉揚偉：印度設產線、墨西哥製造零件

鴻海集團董事長劉揚偉表示，鴻海集團很快將在印度設立電動車製造產線，鴻海已經在墨西哥提供電動車零配件給主要客戶

半導體電子庫存調整有雜音 下半年盼蘋果新品拉需求

半導體和電子產業下半年庫存調整速度仍有雜音，庫存去化時程可能延長至第3季，整體觀察，第3季起市場需求可否回溫、蘋果（Ap...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦