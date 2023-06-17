分手緯創 高股息ETF第三大、00713成分股換新穴

元大台灣高息低波（00713）規模357.32億元，排行台灣高股息ETF第三大，追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數，今年第一次指數定期審核結果出爐，在50檔成分股中新增以及刪除各21檔，於16日收盤後生效，其中，第一大持股緯創以及一眾AI趨勢股將被替換。

根據臺灣指數公司公告，臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數成分股納入21檔：卜蜂、統一、聚陽、中碳、長榮鋼、汎德永業、彰銀、京城銀、遠東銀、兆豐金、欣興、智易、遠傳、中磊、瀚宇博、上海商銀、精誠、啟碁、復盛應用、南電、可寧衛。

刪除部分則有台塑、新纖、宏碁、英業達、華碩、微星、潤弘、裕民、富邦金、開發金、元大金、新光金、華立、緯創、臻鼎-KY、桂盟、台郡、台表科、GIS-KY、南茂、寶成。

至於目前元大台灣高息低波的投資組合中，近期持續在進行新增以及刪除檔數以及權重的調整，14日已經見到京城銀、彰銀、遠傳入列；15日再見到卜蜂、汎德永業、遠東銀、中碳以及長榮鋼；最新檔數已經增加到71檔，緯創權重也從9.33%降至7.07%。

緯創是元大台灣高息低波第一大持股，今年以來大漲172.7%、英業達漲幅73.3%、微星以及宏碁漲幅也有四成之上，均貢獻ETF績效。

分析此次成分股調整，主要集中在AI伺服器概念股獲利了結出場，將高基期股票的轉到低基期的股票；剔除弱勢成分股，轉進新的成長機會，包含ABF載板、網通、資訊、紡織、鋼鐵。

調整後前十大成分股納入穩健食品龍頭股、電信股等，整體投資組合從攻擊型轉為防守型，發揮低波選股特性；且新增成分股中，復盛應用殖利率9.7%、長榮鋼7.05%，智易、瀚宇博以及啟碁也有5%之上。