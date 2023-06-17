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宏碁施振榮看華碩事件：PC市場已飽和 一定要改變

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁集團創辦人施振榮。本報資料照
宏碁集團創辦人施振榮。本報資料照

PC品牌大廠華碩（2357）因進行大規模組織整併，將有員工面臨人力精簡狀況，對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮今（17）日指出，PC市場空間已經飽和，因此一定要找新的空間來做新的發展，他強調，「沒有一個產業可以原來模式一直持續下去，一定要改變！」

考試院所屬國家文官學院今日舉行「高階文官培訓訓練」大師學堂活動，邀請施振榮、安碁資訊董事長施宣輝出席演講。會後施振榮接受媒體提問。

針對華碩組織整併一事，施振榮回應，「沒有一個產業可以原來模式一直持續下去，一定要改變！」

施振榮指出，PC市場本身的空間已經飽和，加上人沒有飽和，人還在成長，因此一定要找新的空間來做新的發展。

他分析，事業要擴張和成長不能做原來的東西。比如說手機這個產業，宏碁及佳世達早就放棄，因為發現沒有辦法勝出，不能投入沒有回收，因此，企業要走另一條路，要用資源創造更多新的附加價值的事業，像宏碁集團培養「小虎隊」就是發展多元事業。

華碩兩位共同執行長許先越、胡書賓日前親上火線，說明近期鬧得沸沸揚揚的組織精簡、人力優化一事，再次澄清裁員並非事實，並說明華碩組織調整背景因素。

華碩解釋，新組織調整將在7月1日生效，並預計在9月底確定新組織最適合的規模，胡書賓強調，若在組織整併過程中有同仁受到影響，目前華碩有600多個職缺是在招募，將讓這些受影響員工去媒合這些職缺。

胡書賓強調，「絕對不是裁員，而是做組織調整，純粹改組是因應大環境變化，這是根本原因。」

華碩 施振榮 宏碁

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