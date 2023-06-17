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產業低碳轉型輔導團實地赴廠 454家次電子資訊業者申請

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

配合全球淨零趨勢，國發會公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，提供至2050年電子資訊產業淨零建議作法，同時亦指出電子資訊業的碳排放量位居所有產業第二，占台灣整體碳排22%，其中電力碳排佔主要部分。

而半導體產業、光電面板產業、與電子製造服務業（EMS），又占整體電子資訊業八成，因此，經濟部工業局首先以這三個主要產業作為推動目標，建構典範案例與機制，擴散至各產業，以期加速達成產業整體減碳目標。

經濟部工業局為協助產業低碳轉型，從知碳到減碳，已陸續開設人才培育「淨零碳排-CEO高階領袖領航班」、「講習班」、「種子班」及「進階班」，來強化電子資訊產業淨零觀念以及決心，有七成已參與工業局人才培育班的高階主管表示，過去公司被客戶要求配合供應鏈減碳，上完課後才對淨零碳排有全盤認識，回公司後將請更多員工來參與政府的種子班，培育種子人員。

另外，為提升產業碳盤查能力，經濟部工業局已邀集產、學、研等顧問專家輔導團實地赴廠，提供業者盤查作法、改善建議及諮詢輔導，幫助企業擬定減碳計畫，截止6月底前共計454家次電子資訊業者申請。

為切合產業需求，經濟部工業局於今年6月13日委託台灣區電機電子工業同業公會辦理「半導體、EMS減碳路徑目標與策略藍圖發展產業座談會」，出席業者半導體指標業者如：力積電、日月光、南亞科技、南茂、瑞昱、聯電等；EMS指標業者如：和碩、緯創、仁寶，共同研商2025年、2030年減碳目標以及其供應鏈減碳策略，後續將持續與台灣區電機電子工業同業公會合作，依據產業需求，協助產業發表低碳轉型白皮書及供應鏈和產業明確轉型路徑，讓具體減碳效益落實在電子資訊產業。

減碳 工業局 經濟部

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