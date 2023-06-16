伊雲谷攜臺科大 打造「資安人才庫」

數位轉型服務商伊雲谷數位科技（6689）於今（16）日宣布與臺灣科技大學簽訂產學合作計畫，產業及學界攜手培育臺灣雲端資安人才。伊雲谷提供產業技術量能，結合臺科大資安人才培育計畫，成立產學合作平台，雙方共建國際雲端資訊安全人才庫。

伊雲谷攜手臺科大培育新南向國際雲端人才，雙方長期合作提升人才量能，近年來已有多位臺科大的外籍學生透過產學合作至伊雲谷實習，並於日後轉正成為伊雲谷生力軍。由專業團隊擔任業師，進入臺科大校園手把手教學莘莘學子雲端基礎知識架構，以專案形式，帶領學生熟悉雲端架構及相關雲服務運用。

臺科大今年正式成立資安所，伊雲谷進一步提供校方資安及雲端領域資源，並將企業實戰內容納入課程，加速培養雲端資安人才。此次合作亦將範圍擴大到管理學院，伊雲谷提供相應資源，攜手學界擴增人才庫。

伊雲谷董事長林啓雄表示：「資安即國安，臺灣的資安人才缺口是社會共同的挑戰，尤其近年數位轉型為企業競爭力指標，更進一步推升雲端資安的人才需求。伊雲谷深耕雲端服務，提供客戶以資安為基礎的數位轉型服務，累積深厚的雲端資安經驗。臺科大人才濟濟，是臺灣產業科技人才的搖籃。我們期待透過與臺科大產學合作，能將業界的實戰經驗帶到課堂，激發學生對於雲端及資安的了解，加速培養資安人才，為臺灣資安盡一份心力。」

臺科大管理學院院長羅乃維指出，伊雲谷在雲端資安及各種雲端運用上是產業領導者，而臺科大則有優秀的師生與研發成果，相信產學合作能共創雙贏。綜觀目前產業發展重要趨勢，臺科大與伊雲谷可合作範疇十分廣泛，除雲端資安外，AI應用或是近期廣受關注ESG等相關發展，未來雙方攜手培育人才，相信能為產業創新注入新能量，共創精彩成果。

伊雲谷多年耕耘雲端資安領域，於 2022 年成為全球雲端資安領導組織「雲端安全聯盟」正式會員，為該聯盟在臺首家會員，伊雲谷以會員身分可第一時間獲取國際資安示警，積極參與國際資安社群，更於今年正式成為AWS 1級MSSP能力合作夥伴，雲端資安能力屢獲國際肯定。與臺科大產學合作，串聯資源，共同推動雲端安全及人才培育。