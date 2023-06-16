威盛母雞帶小雞前進 估計下半年比上半年好
威盛（2388）於16日召開股東會，董事長暨總經理陳文琦表示，預期下半年表現應當會比上半年來得好。
威盛累計前五月合併營收為39.15億元，年增3.7％，首季每股淨損0.16元。威盛去年雖然呈現小幅虧損，但迎來相隔19年後，全年本業表現再度呈現獲利。對於今年是否能延續上述本業獲利佳績，陳文琦表達會持續努力，希望可做到。
陳文琦說，目前外在環境帶來各種挑戰，但威盛本身的智能產品事業部表現逐步提升，旗下威宏（8442）的客製化特殊應用IC（ASIC）表現也不斷增長，USB控制IC廠威鋒（6756）在技術與產品方面都占有領先地位。面對全球市況不明朗，該公司會持續努力，在車載應用已有不錯成果，威鋒也會再擴展在USB4領域的市場。
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