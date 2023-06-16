鼎新電腦攜手微軟 結合 Azure OpenAI 技術 推出「METIS」新平台

鼎新電腦今（16）日攜手台灣微軟，宣布建立戰略合作夥伴關係，結合微軟Azure OpenAI的領先技術，連結ChatGPT大語言模型，發布以數智驅動為核心的新型PaaS平台「METIS」，打造未來企業與未來員工的智慧應用場景。 從企業運營與賦能員工的融合體驗出發，以知識賦能指揮、數據驅動調度、任務貫徹執行，助力企業邁向ESG+數位化雙軸轉型。

2023年初ChatGPT面市後帶來生成式AI狂潮，延伸出多元領域應用與創新，科技奇點正在臨近，生成式AI、雲端與其他新興技術也正在快速融入多樣化的企業場景。

鼎新電腦總裁葉子禎表示，現在的企業運行以流程驅動為主，數據的狀態與價值仍然停留在初始應用階段，數據更多的是一種助力而非動力。若企業改變以往流程思維轉為數據思維，以純電動智能車發展正在取代燃油車進程為例，創新思維重新設計了汽車的軟硬體結構，電力驅動取代了燃油車的機械力，讓動力、軟體與數據完美結合。

葉子禎說，進入數位與智慧的數智時代，鼎新電腦期許企業能夠換上『以數據為新生產要素的新動力引擎』，實現企業運營高效化，持續接軌未來。因此，鼎新電腦結合創新技術與數據思維，提出『數智驅動』新概念，以智能思維、數據驅動為出發點，並以希臘智慧女神命名打造新型PaaS平台『METIS』。從平台到應用，『METIS』可適應未來數位化與智慧化、融合物理世界與數位空間運作，協助企業化數據為生產動力，打造全新數據動力引擎，為企業與未來工作者開展更廣闊的智能應用實景。

隨著今年生成式AI熱潮襲捲，台灣微軟總經理卞志祥表示，微軟持續在地深耕，很高興有機會與鼎新電腦展開戰略合作，此次利用 Azure OpenAI 技術與合規至上的領先優勢，並透過鼎新歷年協助客戶數位轉型累積的產業知識與經驗，量身打造專屬生成式 AI。企業將可整合各種數據，進而實現更智能的數據創新。

「METIS」基於知識封裝的數據驅動網絡核心技術，能夠先封裝企業知識，將其模型化並賦予學習能力，透過AI演算，越用越聰明；更能透過AI進行訓練提供預測、建議。鼎新電腦PaaS平台事業處副總裁陳秀春提到：「若企業改變以往流程思維轉為數據思考，未來企業將以「數據」為核心，讓組織內的活動進展透過數據來推動，而非透過個人經驗或直覺，以貫徹執行被賦予的任務。」

記者會上除了聚焦數智思維的「METIS」PaaS平台，陳秀春也發表了「METIS」平台結合Azure OpenAI 台灣首家開發出引入GPT能力的C端新型應用，透過手機端的語音與輸入等互動，可自然地蒐集數據，將各方面零散的資訊彙整，完成複雜的多人會議時間協調、專案進度追蹤等工作項目。這樣融合企業運行流程知識所形成數智驅動，讓每個人都可以擁有的AI私人專屬特助。

此外，針對B端企業如何讓海量非系統性文件，能夠轉換成為輕量有用資訊的困擾， METIS結合GPT開發出知識交互機器人，實現了自動跨文檔的知識彙總，讓人用自然語言就可以輕鬆獲取所需知識。再者，平台的開發者可能擔心發展數智系統門檻過高疑慮，會中也展示了的METIS AI輔助開發系統，讓開發者在METIS引導下，從需求分析、系統設計、程式開發各階段，就像插上了翅膀一般展現出高品質與高效率。