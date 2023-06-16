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劉揚偉BBC專訪：美中交惡 押注EV是鴻海去風險化一環

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

鴻海科技集團（富士康）董事長劉揚偉接受英國國家廣播公司（BBC）專訪時表示，隨著美中關係交惡，鴻海設法「去風險化」，正重新布局部分供應鏈，並大舉押注電動車（EV），希望未來數年能拿下5%的全球電動車市占率。

劉揚偉在16日刊出的專訪中強調，美中關係緊張升高，鴻海必須防範最糟情況發生。他說：「我們期盼，和平與穩定是兩國領導人念茲在茲的事。但身為企業和執行長，我必須思考，萬一最糟情況發生該怎麼辦？」

他表示，鴻海已著手進行「企業延續規劃」，某些生產線已遷出中國大陸、轉往墨西哥和越南，尤其是與「國家安全產品」有關的產線。BBC指出，他指的也許是鴻海製造的資料中心伺服器，可能內含敏感資訊。

鴻海以代工製造iPhone、iMac等蘋果產品著稱，包辦逾半數蘋果裝置生產。大客戶還包括微軟、Sony、戴爾和亞馬遜。多年來，產品在美國設計、在中國大陸製造，然後銷往世界各地的營運模式成功，讓鴻海壯大成消費電子巨人。但近年美中關係交惡，使鴻海成為兩大經濟體之間的夾心餅。

至於美中緊張升高是否對鴻海的商業模式--倚賴美國設計與大陸製造--構成壓力，劉揚偉說：「目前為止？我們尚未見到。」他表示，一些外國客戶敦促把生產移出中國大陸，但這是他們的決定，不是鴻海的決定。「他們的政府力促去風險化，然後他們告知我們。」

除了地緣政治因素外，新冠肺炎疫情可能也是企業考慮降低在中國大陸曝險的另一理由。

劉揚偉坦承，去年鄭州廠區爆發工人抗議和集體暴動事件，如今檢討起來，他當時應該以不同方式應變。他說：「若同樣情況再度發生，我會決定全面停工。」

劉揚偉並解釋，為何電動車是鴻海下一個大好機會，因為電動車有如「一台大型iPhone」，而鴻海大陸廠擅長製造相機模組、連接器、甚至手機背殼，而電動車最重要的是電池和馬達，正是鴻海得心應手的技術領域。

鴻海希望在未來數年掌握5%的全球電動車市占率，就一家目前只生產寥寥幾款車的公司來說，是野心勃勃的目標。但劉揚偉有把握這項豪賭終有回報。

他說：「沒道理在單一地點製造（電動車），所以很自然會把生產區域化。」他指出，鴻海的電動車廠將設在美國的俄亥俄州、泰國、印尼，甚至可能在印度設廠。

鴻海 電動車

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