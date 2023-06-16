中華電MOD、Hami Video 獨家全賽期轉播台北羽球公開賽

台灣羽壇年度最大盛事2023台北羽球公開賽將於6月20日至6月25日在台北市立大學天母體育館登場，本次是爭取巴黎奧運積分的超級300系列賽亞洲首站，全球共有超過20個國家、280位頂尖羽球選手來台爭取榮耀，中華隊同樣精銳盡出，包括世界球后戴資穎、台灣一哥周天成、東京奧運雙打金牌組合李洋、王齊麟等球星皆蓄勢待發，中華電信宣布，提供獨家全賽期轉播，下周二(20日)起於MOD、Hami Video雙平台免費直播，一起為中華隊加油。

中華電信表示，不僅能透過雙平台免費收看台北羽球公開賽，喜愛使用大螢幕觀賽的消費者在MOD上還可享有4個多視角免費轉播服務(含MOD運動館)，包括左/右追星視角、裁判視角及全覽視角，讓球迷全方位掌握即時賽況，一起為選手加油打氣，共同捍衛主場。

中華電信表示，為提供最多元創新的觀賽體驗，中華電信Hami Video於今年台北羽球公開賽準決賽獨家提供4D多視角加值服務，透過架設12支高速攝影機環繞全球場，提供客戶只要動動手指即能放大縮小或旋轉120度畫面、慢速快轉影像，不受限制地關注每個細節，本次更升級提供熱點回看功能，賽事LIVE期間隨時回味精彩攻防。中華電信Hami Video 4D多視角加值服務於6月24日、6月25日中午開賽前開放線上訂購，單日特惠只要銅板價30元，Hami Video五大館訂戶可享八折加購優惠。

為歡慶Hami Video運動館上架MOD滿周年，中華電信表示，同步推出限時好康活動，凡MOD客戶於6月20日至7月19日經MOD首頁進入Hami Video運動館，即享全館運動賽事免費收視。中華電信MOD、Hami Video讓您一手掌握台北羽球公開賽及BWF奧運積分分站賽事、MLB美國職棒大聯盟等超夯賽事體壇脈動，邀請大家一起為選手喝采，享受運動場上的每個感動瞬間！