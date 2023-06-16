快訊

中職／要打全壘打大賽 江坤宇好吃驚：我沒什麼力量…

如果烏克蘭在戰爭中敗北？澤倫斯基：美國只剩崩潰「2選擇」

國軍醫院再爆貪汙 基隆分院骨科醫師收賄639萬遭收押

中華電MOD、Hami Video 獨家全賽期轉播台北羽球公開賽

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣羽壇年度最大盛事2023台北羽球公開賽將於6月20日至6月25日在台北市立大學天母體育館登場，本次是爭取巴黎奧運積分的超級300系列賽亞洲首站，全球共有超過20個國家、280位頂尖羽球選手來台爭取榮耀，中華隊同樣精銳盡出，包括世界球后戴資穎、台灣一哥周天成、東京奧運雙打金牌組合李洋、王齊麟等球星皆蓄勢待發，中華電信宣布，提供獨家全賽期轉播，下周二(20日)起於MOD、Hami Video雙平台免費直播，一起為中華隊加油。

中華電信表示，不僅能透過雙平台免費收看台北羽球公開賽，喜愛使用大螢幕觀賽的消費者在MOD上還可享有4個多視角免費轉播服務(含MOD運動館)，包括左/右追星視角、裁判視角及全覽視角，讓球迷全方位掌握即時賽況，一起為選手加油打氣，共同捍衛主場。

中華電信表示，為提供最多元創新的觀賽體驗，中華電信Hami Video於今年台北羽球公開賽準決賽獨家提供4D多視角加值服務，透過架設12支高速攝影機環繞全球場，提供客戶只要動動手指即能放大縮小或旋轉120度畫面、慢速快轉影像，不受限制地關注每個細節，本次更升級提供熱點回看功能，賽事LIVE期間隨時回味精彩攻防。中華電信Hami Video 4D多視角加值服務於6月24日、6月25日中午開賽前開放線上訂購，單日特惠只要銅板價30元，Hami Video五大館訂戶可享八折加購優惠。

為歡慶Hami Video運動館上架MOD滿周年，中華電信表示，同步推出限時好康活動，凡MOD客戶於6月20日至7月19日經MOD首頁進入Hami Video運動館，即享全館運動賽事免費收視。中華電信MOD、Hami Video讓您一手掌握台北羽球公開賽及BWF奧運積分分站賽事、MLB美國職棒大聯盟等超夯賽事體壇脈動，邀請大家一起為選手喝采，享受運動場上的每個感動瞬間！

中華電信 MOD 運動

延伸閱讀

土木監工驗收「拔起來看一下」4顆高價硬碟毀在他手上得賠

中華電信眼中的「6G」 無所不在並連結物理與虛擬世界

鄭宏輝被控掏生殖器涉性騷 交長火速要求停職調查

台北羽球賽／20日天母登場！戴資穎、周天成籲一起為選手加油

相關新聞

美光收購力成西安封測廠 與力成合作不變

美商記憶體大廠美光（Micron）宣布斥資6億美元，收購力成西安封裝廠，計畫在中國增建新廠廠，增加新的封裝設備。力成今日...

建碁充電樁業務拿下新客戶 今年營運將優於去年

宏碁（2353）集團旗下「小金虎」建碁（3046）今（16）日召開股東會，充電樁業務傳出捷報，建碁預告，今年還有一些客人...

HTC董座王雪紅：AI平台產生出來的元宇宙 是下一波不可阻擋的發展

宏達電今（16）日舉行股東會，由董事長王雪紅親自主持，她致詞時表示，目前部分事業部持續在投資，尚未能夠全面獲利，她很佩服...

劉揚偉BBC專訪：美中交惡 押注EV是鴻海去風險化一環

鴻海科技集團（富士康）董事長劉揚偉接受英國國家廣播公司（BBC）專訪時表示，隨著美中關係交惡，鴻海設法「去風險化」，正重...

嘉澤：AI伺服器不會缺席、下半年展望優於上半年

嘉澤（3533）董事長朱德祥今（16）日表示，該公司在人工智慧（AI）伺服器不會缺席，AI伺服器還是採用許多連接器，正在...

影／大立光推睡眠檢測儀 林恩平：期望家家都能有一台

大立光旗下子公司大立雲康開發睡眠檢測儀「度眠」，獲得台灣睡眠醫學學會認證，將僅有一片餅乾大小的儀器貼在胸口，就能在不干擾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦