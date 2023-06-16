快訊

希臘船難還有上百名兒童生死未卜，恐涉及難民和人口販運？

力成擬出售西安廠資產給美光 6月27日召集臨時董事會

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

力成（6239）今（16）日宣布，日前收到美光科技股份有限公司 (Micron Technology, Inc. NASDAQ Symbol: MU，以下簡稱「美光科技」)將執行購買力成半導體(西安)有限公司(以下簡稱「力成西安」)資產權利的通知。

力成科技於本周收到美光正式提出決定購買力成西安資產的通知。基於合約約定，力成科技認為接受美光的要求最符合雙方的利益。力成科技將於6月27日召集臨時董事會核議此資產買賣交易案。

力成西安廠設立於 2014 年，其目的在於提供美光科技供應全球電腦使用 WBGA 封裝技術的動態記憶體 (DRAM)。依 2016 年1月生效的服務合約約 定，合約滿6年後，美光有權利購買力成西安的資產，並約定當美光決定購買後，雙方有一年的執行資產移轉交割過渡期。

力成強調，與美光保有長期的合作夥伴關係，並可望雙方仍然會在既有的基礎上，持續加強彼此的合作。

力成強調，移轉西安廠的營運並不會對力成科技產生任何重大的財 務影響，營業額的減少在一年過渡期後才會發生。力成科技去年已經在台灣重建擴充新的 WBGA 產能。近幾年積極努力拓展邏輯及高階封測市場，且已取得明顯的進展。這些產能將會持續貢獻營收及獲利。力成科技認為移轉西安廠的營運對力成科技營業額的負面影響是有限的。事實上，這也移除了投資者這幾年來對力成科技一個不確定因素的憂慮。

力成 美光 科技股

延伸閱讀

不只日本和中國！美光擬投資印度10億美元蓋晶片封裝廠

力成西安廠擬售美光 估1年過渡期後影響有限

中國大陸首輛博物館主題觀光車 西安亮相

分析：封殺美光後 北京制裁難再升級

相關新聞

美光收購力成西安封測廠 與力成合作不變

美商記憶體大廠美光（Micron）宣布斥資6億美元，收購力成西安封裝廠，計畫在中國增建新廠廠，增加新的封裝設備。力成今日...

建碁充電樁業務拿下新客戶 今年營運將優於去年

宏碁（2353）集團旗下「小金虎」建碁（3046）今（16）日召開股東會，充電樁業務傳出捷報，建碁預告，今年還有一些客人...

HTC董座王雪紅：AI平台產生出來的元宇宙 是下一波不可阻擋的發展

宏達電今（16）日舉行股東會，由董事長王雪紅親自主持，她致詞時表示，目前部分事業部持續在投資，尚未能夠全面獲利，她很佩服...

嘉澤：AI伺服器不會缺席、下半年展望優於上半年

嘉澤（3533）董事長朱德祥今（16）日表示，該公司在人工智慧（AI）伺服器不會缺席，AI伺服器還是採用許多連接器，正在...

影／大立光推睡眠檢測儀 林恩平：期望家家都能有一台

大立光旗下子公司大立雲康開發睡眠檢測儀「度眠」，獲得台灣睡眠醫學學會認證，將僅有一片餅乾大小的儀器貼在胸口，就能在不干擾...

有AI才有賣點 廣達林百里：戰略不變、繼續擴產

代工大廠廣達（2382）今（16）日召開股東會，董事長林百里指出，自從去年有業者推出大型雲端AI服務後，整個AI應用領域...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦