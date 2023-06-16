力成擬出售西安廠資產給美光 6月27日召集臨時董事會

力成（6239）今（16）日宣布，日前收到美光科技股份有限公司 (Micron Technology, Inc. NASDAQ Symbol: MU，以下簡稱「美光科技」)將執行購買力成半導體(西安)有限公司(以下簡稱「力成西安」)資產權利的通知。

力成科技於本周收到美光正式提出決定購買力成西安資產的通知。基於合約約定，力成科技認為接受美光的要求最符合雙方的利益。力成科技將於6月27日召集臨時董事會核議此資產買賣交易案。

力成西安廠設立於 2014 年，其目的在於提供美光科技供應全球電腦使用 WBGA 封裝技術的動態記憶體 (DRAM)。依 2016 年1月生效的服務合約約 定，合約滿6年後，美光有權利購買力成西安的資產，並約定當美光決定購買後，雙方有一年的執行資產移轉交割過渡期。

力成強調，與美光保有長期的合作夥伴關係，並可望雙方仍然會在既有的基礎上，持續加強彼此的合作。

力成強調，移轉西安廠的營運並不會對力成科技產生任何重大的財 務影響，營業額的減少在一年過渡期後才會發生。力成科技去年已經在台灣重建擴充新的 WBGA 產能。近幾年積極努力拓展邏輯及高階封測市場，且已取得明顯的進展。這些產能將會持續貢獻營收及獲利。力成科技認為移轉西安廠的營運對力成科技營業額的負面影響是有限的。事實上，這也移除了投資者這幾年來對力成科技一個不確定因素的憂慮。