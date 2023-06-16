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IDC：換機潮與AI 可望帶動2024全球筆電出貨雙位數成長

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

根據IDC（國際數據資訊）全球專業代工與顯示產業研究團隊最新的「全球筆記型電腦組裝產業出貨研究報告顯示，2023年第一季全球筆記型電腦組裝產業因全球面臨嚴峻的經濟挑戰，導致市場需求不振，出貨量僅達三千四百萬台，較前一季衰退14.6%，且較去年同期衰退36.4%。

展望未來，IDC預期，儘管經濟局勢仍然嚴峻，2023年第二季開始全球筆記型電腦代工產業出貨量將因品牌廠商的庫存水位降低，而從第一季的谷底逐步提升。展望2024年，疫情期間銷量大增的筆電換機潮預期將從2024年第二季後展開，再加上AI 筆電的熱潮帶動下，IDC預期全球筆記型電腦代工產業出貨量將可望再次呈現雙位數的年成長率。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊研究副總監徐美雯(Annabelle Hsu)表示：「2023年是筆記型電腦出貨量最具挑戰的一年，由於全球經濟條件較為嚴峻、品牌廠商調整庫存，再加上新興顯示技術包括OLED、MiniLED背光、裸視3D等產品價格仍高，市場需求驅動力道明顯不足，導致第一季筆記型電腦代工產業較去年同期大幅下滑。」

在生產地點方面，2023年第一季出貨仍以中國大陸為主要生產據點，但從2022年開始筆電代工廠商因受中國大陸的清零政策、限電措施影響衝擊出貨，加上2023年中美關係仍持續緊張且中國大陸工資亦較其他東南亞國家高等因素影響，使得品牌廠商與代工廠商紛紛尋求新的代工地點，IDC預期在主要品牌廠商的主導下，越南將可望形成一個完整的筆電產業聚落(industry cluster)。

在出貨表現上，廣達（2382）持續領先競爭者，出貨量占全球筆記型電腦代工產業的29.3%；仁寶（2324）出貨量排名全球第二，市佔率20.8%；聯寶（6821）居第三位，緯創（3231）與英業達（2356）緊追在後。

筆記型電腦

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