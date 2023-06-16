美光收購力成西安封測廠 與力成合作不變

美商記憶體大廠美光（Micron）宣布斥資6億美元，收購力成西安封裝廠，計畫在中國增建新廠廠，增加新的封裝設備。力成今日證實已收到美光收購西安資產通知，力成強調，美光收購西安廠後，雙方的合作關係不變，並移除投資者對力成不確定因素的疑慮。

美光中國區總經理吳明霞表示，新加建廠房落成後，將在西安陸續引入新的設備及製程。收購力成西安資產使美光西安能夠直接運營所有封裝測試業務。

由於中國網路信息辦公室稍早以美光在中國銷售的產品，存有嚴重的網路安全問題，未通過審查，宣布中國營運商應停止採購美光的產品。被視為中國對美國科技戰的反擊。

美光今日宣布擴大在中國記憶體後段封裝投資，是否已和中國達成免除制裁的協議，引起外界揣測，不過美光中國區的聲明稿並未提及中國制裁案的進展。

與美光長期配合的力成，今日同步發布聲明稿表示，，日前已收到美光將執行購買力成西安公司（簡稱「力成西安」)資產權利的通知。

力成表示，力成西安廠設立於2014年，其目的在於提供美光科技供應全球電腦使用WBGA封裝技術的動態記憶體 (DRAM)。依2016年1月生效的服務合約約定，合約滿6年後，美光有權利購買力成西安的資產，並約定當美光決定購買後，雙方有一年的執行資產移轉交割過渡期。

力成表示，基於合約約定，公司認為接受美光的要求最符合雙方的利益。力成將於6月27日召集臨時董事會核議此資產買賣交易案。

力成進一步指出，與美光保有長期的合作夥伴關係，並可望雙方仍然會在既有的基礎上，持續加強彼此的合作。

力成強調說，移轉西安廠的營運並不會對力成產生任何重大的財務影響，營業額的減少在一年過渡期後才會發生。力成去年已經在台灣重建擴充新的WBGA產能。近幾年積極努力拓展邏輯及高階封測市場，且已取得明顯的進展。這些產能將會持續貢獻營收及獲利。力成認為移轉西安廠的營運對力成科技營業額的負面影響有限。這也移除了投資者這幾年來對力成科技一個不確定因素的憂慮。

據了解，美中科戰打的火熱時，美光已將大部分產能轉至台灣，力成也為美光擴產，力成聲明稿中也證實擴充WBGA產能，就是迎合美光轉單的需求，且美光DRAM的製造多數集中在台灣及日本，此時宣布擴大在中國後段投資，可能是美光為了中國龐大市場，要免除中國制裁所做的承諾。不過，實際情況仍有待美光進一步說明。