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IG廣播專區功能在台上線 創作者與粉絲互動更直接

中央社／ 台北16日電

Meta公司近期在影像社群平台Instagram推出「廣播專區」功能，今天宣布在台灣正式上線，讓台灣創作者們透過文字、相片、影片、語音訊息等方式與粉絲直接互動。

Meta發布新聞稿表示，廣播專區是一種一對多的訊息服務，創作者可以透過公開訊息與粉絲直接交流，粉絲則可傳達各種心情例如讚、愛心等，也可以參與票選活動表達意見，回饋創作者。

創作者取得使用權限後，可從Instagram收件匣建立廣播專區，在首次發送訊息時，追蹤者會收到加入專區的通知。若希望邀請更多粉絲加入，可以在限時動態中分享「加入專區」貼圖，或在個人檔案的名稱放上廣播專區的邀請連結。

未來Meta將陸續更新及測試新功能，讓用戶更彈性且便利使用廣播專區，包含測試讓創作者透過「問答」，蒐集粉絲的回覆；以及在收件匣中出現廣播專區的專屬標籤，可以輕鬆找到已加入的廣播專區，並探索新的專區等。

由於廣播專區是為了公開聊天及討論所設計，與Instagram上的私人訊息不同。為了確保使用上的隱私保護及安全，Meta將透過工具與人工檢視的方式處理違反「社群守則」的內容，用戶也可以針對專區或其中內容提出檢舉，Instagram將依據「社群守則」做出對應的處置。

Meta Instagram 社群

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