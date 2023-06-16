HTC董座王雪紅：AI平台產生出來的元宇宙 是下一波不可阻擋的發展

宏達電今（16）日舉行股東會，由董事長王雪紅親自主持，她致詞時表示，目前部分事業部持續在投資，尚未能夠全面獲利，她很佩服、也很謝謝各位股東們，和HTC有一樣的理念，而股東會中，有股東建議董監薪酬能否縮減、減少肥貓董事，她也表達，「我們聽到了」。

宏達電早從7、8年前就開始投入VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、AI（人工智慧）、5G和Blockchain（區塊鏈）等關鍵領域，打造VIVERSE生態系，只可惜，截至目前為止，尚未迎來元宇宙大爆發時期。

在今日股東會上，就有股東提問，為什麼蘋果現在才發表MR（擴增實境）裝置，宏達電卻要這麼早開始投資相關技術？

王雪紅回應，宏達電之所以必須要這麼早發展相關技術，主要在於資源有限，「我們看得很遠、有很好的願景，必須很沈穩地繼續投資。」她明白很多股東心裡都很納悶，「有時候我覺得對不起股東，每年都沒有在賺錢」，不只宏達電虧錢，Meta也因著發展VR而虧了非常多，但發展元宇宙生態系並不容易，她認為，「大家要有信心，我們這個7-8年來非常專注在做這件事情，而AI平台產生出來的元宇宙，是下一波、不可阻擋的發展。」

宏達電從過去智慧型手機時代，到現在的元宇宙生態系，大多數產品定價都相當高，今天就有股民表示，「你走高價位，AR又賣得特別貴，你投資這個領域都快10年了，宏達電不要只做虛擬科技，應該走些實際的領域，到底何時可以獲利？什麼時候可以虧損彌補完？」

王雪紅表達，「我們也曾經思考過是否做便宜的，但事實上品質是不行的，所以我們乾脆就把錢抬高，讓公司有長遠發展，這個也請這個股東理解。投資很辛苦，我們對股東很不好意思，要賺錢不難，但是要投資成為世界一流公司，事實上是不容易的。」

對於最近科技圈相當熱門的生成式AI，王雪紅說，「我都跟公司員工說，不懂AI會被取代掉，元宇宙就像車子一樣，而AI就是能源、汽油，沒有AI，元宇宙動不了，元宇宙跟AI是一體的。」公司內部也在積極發展AI。

針對董監酬勞部分，也有股東提問，為什麼要給董監事這麼高的薪水，讓外界批評宏達電有肥貓董事；對此，王雪紅表達，自己跟先生陳文琦都是董事，「我們都沒有領薪水，我們不是肥貓，是苦力。」但是，宏達電給予獨董的薪水確實是高的，「我們公司需要國外頂尖學校、科技背景的董事來鞭策我們」，而兩位獨董確實對公司內部也很有貢獻，她表示，宏達電獨董一定是按照台灣獨立董事薪水標準來負擔，對於股東的建議也表達，「謝謝，我們聽進去了！」