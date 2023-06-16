騰輝股東會拍板配息3.6元 殖利率約4%

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）今（16）日召開股東會，拍板每股配發現金股利3.6元，以6月15日收盤價計算，殖利率約4.0%，公司指出，保持穩定獲利與股息政策以回饋長期投資人。

騰輝提到，董事長勞開陸先生由於自身業務繁忙，以及階段性任務已完成，已於6月5日請辭，於是公司推舉董事鍾健人代理主持今天股東會，向投資大眾報告營運績效及年度展望。騰輝-KY自2019年挂牌上市，雖歷經新冠疫情三年的封控政策，在鍾健人執行長及經營團隊共同努力下，公司業績獲利維持穩定。

騰輝提到，新冠疫情、俄烏戰爭、歐美地區嚴重通膨等外在環境的不利因素雖長期自去年以來延續，然騰輝主要高獲利來源以散熱材料、軍工航天、及客制化產品為主，特殊材料一直保持穩定成長，因此毛利率高於同業。2023年第一季財務績效營收11.7億元，毛利率31%，稅後純益0.8億元，EPS達1.07元 。

展望今年，騰輝提到，雖然仍受總體經濟不佳因素影響，造成全世界景氣低迷及終端消費需求疲弱，但在新車朝電動化、智慧化發展推動下，車用電子市場展望正向樂觀，加上市場消費性商品庫存去化，待車載產品及消費性電子需求恢復成長動能，下半年市況可望樂觀以待。公司除持續提高車頭燈市場滲透率外，擴展在散熱金屬基板上的領先地位，軍工及航天高信賴度聚醯亞胺(PI)基板，也已深獲全球各大軍工及航天與特殊應用終端客戶認可，持續保持成長可期。

騰輝提到，新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組、低軌道衛星應用高頻金屬基板等；並且已成功研發半導體相關材料，挹注營收。其他如元宇宙、AI應用、航天雷達、IC封裝測試等高階產品終端應用，均有斬獲。騰輝-KY產品品質在市長上有其市場競爭力，一路以少量多樣客制化高科技材料運營，以維持高毛利的成長模式不墜。未來也會持續深化利基市場的拓展以期再創高峰。