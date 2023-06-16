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裕融董事長嚴陳莉蓮 對於今年營運表現有信心

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕融今天股東會，董事長嚴陳莉蓮(中)親自主持，裕融在人才發展、數位轉型、穩固經營體質等策略同步推動下，我們有信⼼可大幅推升經營績效與公司治理品質。黃淑惠攝
裕融今天股東會，董事長嚴陳莉蓮(中)親自主持，裕融在人才發展、數位轉型、穩固經營體質等策略同步推動下，我們有信⼼可大幅推升經營績效與公司治理品質。黃淑惠攝

裕融（9941）今天股東會，董事長嚴陳莉蓮親自主持，持續專注融資本業，透過資源整合，致力擴展業務規模與業務多元性，並且穩定發展金融水平相關業務，強化服務質量與企業競爭力，對於今年營運表現很有信心。

展望今年度的市場變化，嚴陳莉蓮認為，綜觀 2023 年經濟前景，仍持續受到烏俄戰爭、高通膨、升息態勢未歇等影響，整體環境仍具挑戰。依國內外主要機構之預測，2023 年全球經濟成⻑率將顯著放緩，國際貨幣基金（IMF）預測2023年全球經濟成⻑率為2.9%，經濟合作暨發展組織（OECD）預估值為2.2％，皆低於2022 年成⻑幅度。中國大陸則隨著防疫政策調整，估計總體經濟將在第二季起逐漸復甦，全年經濟成⻑率預估5~6%。

對於裕融本業表現，嚴陳莉蓮則相當有信心，即便在全球經濟前景不確定性高，但隨著中國大陸穩健復甦、台灣擴大內需、消費力上升等潛在動能，2023 年經濟下行風險應能緩解，裕融在人才發展、數位轉型、穩固經營體質等策略同步推動下，我們有信⼼可大幅推升經營績效與公司治理品質。

面對 2023 年快速變動的市場與環境，裕融企業將審慎關注風險與機會，鞏固資產品質，以謹慎的腳步持續前進；在中⻑期的發展策略上，將持續專注融資本業，透過資源整合，致力擴展業務規模與業務多元性，並以維持良好流動性為首要任務；穩定發展金融水平相關業務，強化服務質量與企業競爭力，奠定永續成⻑的堅實基礎。

裕融2022 年的合併營收365.57 億元，較2021 年成⻑14.4%，合併稅後純益61.28 億元，成⻑14.3%，均創下歷史新高。至於每股盈餘也達12.06 元。

嚴陳莉蓮

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