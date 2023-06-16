華碩傳將大砍800人？這些科技業「裁員潮」燒進台灣？

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文／陳羿郿

市場傳出華碩進行組織調整，部分事業部進行整併後，將有800位員工保不住飯碗，對此，華碩發聲明駁斥，強調這是毫無根據的謠言。

華碩傳裁員800位員工 官方駁斥：整併計畫

華碩強調內部確實有組織整併的動作，但裁員是沒有根據的謠言。根據華碩最新聲明指出，華碩會強化公司業務區分的三大板塊：核心業務、戰略業務和成長業務。不過華碩也指出，本次組織調整之後，系統事業群將劃分為消費、商用（含原消費型Desktop及AIO）與手機三大產品部門，共同驅動未來成長。

台北市勞動局則指出，至今未收到華碩大量解僱通報，與華碩瞭解後，雇主回應「有整併計畫，但不是裁員」。



「裁員」熱議企業 Meta、Google等科技巨頭皆上榜

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，三個月內（2023/03/17～2023/06/14）「裁員」的探索概念，不少科技業都上榜，像是Meta、Google、亞馬遜，另外還有迪士尼、麥當勞等，都在討論聲量的前幾名。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統





PC需求去年下滑低迷 三大龍頭已裁員破萬人

因應PC（個人電腦）需求低迷，裁員、整併規劃將成為削減成本計畫的一部分。

去年11月，惠普宣布未來三年將在全球裁員4,000至6,000人。惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）當時表示，為管理成本，惠普將在未來三年對其6.1萬名全球人力裁員多達10%。

根據彭博社的報導，戴爾今年2月宣布將裁員約6,650人，戴爾共同營運長克拉克（Jeff Clarke）當時表示，隨未來不確定性環伺，戴爾面臨市況持續惡化。戴爾發言人窗口透露，這波裁員約占全球員工總數5%。裁員後員工總數將降到至少六年來最低，約比2020年1月減少3.9萬人。

全球PC龍頭聯想在今年三月提撥2.49億美元重組費用，5月底財報會議透露，PC業務持續低迷，公司陸續裁員，但裁員人數不超過5%，但並未透露具體裁員規模及崗位。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年03月17日至2023年06月14日。