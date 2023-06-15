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台達攻電動車 46億收購車用高壓混合式零組件公司TB&C

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

台達電（2308）今（15）日宣布將透過子公司Delta International Holding Limited B.V.以142佰萬歐元（約合新台幣4,661,860仟元）向Cooperatief H2 Equity Partners Fund IV Holding W.A.以及Te Bokkel Beheer B.V.收購HY&T Investments Holding B.V.及其旗下子公司TB&C集團100%股權。

TB&C營運總部位於德國，為車用高壓混合式零組件領導企業，在混合式機構零組件領域具備產業領先的設計及製造能力，應用領域包括車用、醫療及工業，客戶涵蓋全球知名車廠與一級（Tier 1）供應商。

此次收購後，結合台達零組件事業群在電動車用電子零組件的技術實力與產品線，將能強化電動車電池管理系統（Battery Management System, BMS）的布局，未來亦能整合雙方研發及製造資源，加速台達在電動車領域的整體發展。

台達執行長鄭平表示，電動車是全球產業的大趨勢，也是台達未來五年雙位數成長目標的動能之一。台達已成功為全球主要車廠開發電動車動力與電控方案，同時亦提供風扇、車用磁性元件與被動元件等產品。TB&C在電動車高壓混合式零組件的優異能力與豐富經驗，與台達長期積累的電力電子核心技術相輔相成，相信在TB&C加入後，將能協助台達進一步整合相關的車用零組件，拓展電動車產品組合，使整體布局更加全面。

TB&C執行長Robert van der Weck表示，電動車亦是TB&C未來發展的策略方向，台達零組件事業群的產品在TB&C關注的重點發展領域也已被許多車廠青睞。我們很榮幸能夠加入台達，期許透過雙方技術上的互補，為客戶開發更高附加價值的產品，同時也希望能藉重台達的自動化生產能力及市場規模，提升整體競爭優勢。

H2 Equity Partners管理合夥人Gert Jan van der Hoeven表示，過去在管理團隊的領導之下，我們成功的將TB&C從汽車天窗精密機構零組件製造商，轉型後成為領先的電動車高壓連接技術解決方案的一級（Tier 1）供應商。我們深信未來TB&C透過和台達的緊密整合，能夠讓公司進一步的成長。

TB&C營運總部位於德國，設有研發、業務團隊與生產設施，在墨西哥、羅馬尼亞亦有生產據點，是混合式零組件技術的領導廠商，核心技術能力包括嵌件成型、注塑成型、包覆射出成型、多成分射出成型等領域，為車廠客戶以及一級供應商提供高品質的客製化產品。

交易完成後，TB&C將繼續營運，原管理團隊也將持續帶領公司發展。

台達電 電動車

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