華碩雙CEO親上火線揭手機虧損 負責人卻掌大位原因

華碩（2357）共同執行長胡書賓與許先越15日親上火線針對裁員消息澄清，說明重點包括：1.組織不裁員，但勢必有人員調動安排，2.商用部門已是華碩第二大產品部門，今年將擴編，並引進手機事業處精銳幹部進駐，3.手機虧損屬非戰之罪，表現已非常亮眼，是負責人張凱舜受重任主因。

儘管內部針對課級部級主管開過四場以上溝通說明會，但華碩仍因組織架構調度，爆發大裁員傳言，消息一日內從裁員百人擴大到大砍千人都有，由於傳言越來越誇張，兩位共同CEO 15日召開記者會說明組織調整架構規劃初心，兩次強調雖營運回穩向上，但為求組織更靈活敏捷才做調整，不是為了裁員而做。

胡書賓強調華碩沒有裁員。他表示，電競跟消費型PC事業性質相近，從供應商到消費者服務是相通的價值溪流，整合起來綜效會更大，電競電腦過去長期第二，但去年底已經成為全球第一，由於消費性PC規模是電競的2倍多大，期望電競團隊的管理力能擴大到整個PC業務上。

胡書賓強調，華碩雖不裁員，但新任負責人上任後，會檢視組織架構，擬定營運規劃，當然組織也會針對營運策略做對應調整，白話地說，可能的狀況是新負責人因組織調動有缺人或多的人力釋出，胡書賓強調華碩還在擴張期，集團還有600多個職缺在對外招募，故即使人力調動也會做內部媒合，找不到可匹配職務的員工人數一定非常少。

其次，商用電腦部門還將擴編，官方未給人數預估，但透露至今天以前商用部門都在擴張人力，現在已經達540人，是華碩第二大產品部門，許先越表示，商用業務要成功，產品品質重要，品質不好，得罪一個消費客戶就是損失一個，但商用是採購負責大量年度預算，若品質不好，損失一個客戶影響的數量非常大，協助做售後服務的系統商也可能失去信心。

許先越表示，產品品質夠好，交貨符合客戶需求，協助客戶特殊需求提供客製化產品或完整解決方案，都是商用成功因素，他讚許張凱舜有能力帶領商用部門提昇這些能力，除產品基本面做到位，也能優化從通路、解決方案、售後服務及夥伴各環節。

許先越表示，未來張凱舜會將手機部門內表現優異主管帶入商用部門，扮演關鍵重要角色，讓部門營運更紮實。

而第三點是說明內部質疑，為何也是虧損中的手機部門負責人張凱舜能上位兼管商用部門？對此許先越表示，手機產業其實整個獲利結構是傾斜的，蘋果一家拿走整個手機產業8成獲利，三星則只有部分，剩餘是中國大陸吃下，蘋果獲利是靠軟硬體及生態系賺錢，蘋果能從手機啟用後的整個生命週期賺錢，而三星則是靠關鍵零件垂直整合及規模量獲利，三星集團有OLED面板、電池、CPU及記憶體。

至於中國大陸手機品牌受惠龐大內需市場，且政府將Google App Store擋在境外，故可以靠軟硬體獲利，「光賣硬體賺錢難」，許先越透露，中國大陸手機品牌因為有軟體才有巨大分潤，也因此中國大陸手機品牌在海外的獲利表現就沒這麼好。