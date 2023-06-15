華碩澄清組織調整非裁員 也無人力池規劃

PC品牌大廠華碩（2357）今（15）日晚上臨時舉行線上記者會，說明近期鬧得沸沸揚揚的組織精簡、人力優化一事，並再次澄清裁員並非事實，目前也無人力池（人力平台 Talent Pool）規劃，兩位共同執行長許先越、胡書賓出席，說明華碩組織調整背景因素，並解釋新組織調整將在7月1日生效，並預計在9月底確定新組織最適合的規模，胡書賓強調，若在組織整併過程中有同仁受到影響，目前華碩有600多個職缺是在招募，將讓這些受影響員工去媒合這些職缺。

胡書賓解釋，華碩這次組織調整是要優化營運，最主要是PC產業界大環境不管是市場還是供應鏈，現在都呈現劇烈且快速的變化，基於這樣背景，華碩經營團隊認為，華碩必須把相關事業處營運調整成更敏捷、更快速來面對大環境環境改變。

胡書賓強調，「絕對不是裁員，而是做組織調整，純粹改組是因應大環境變化，這是根本原因。」

胡書賓說，此次組織改組將在7月1日生效，但在生效前，因華碩注重內部主管同仁溝通，從上周到現在，已經舉辦四場，針對不同階級主管還有基層員工，今日也將在做一個內部溝通會。

胡書賓表示，組織調整新主管將於7月上任後，將會花1-2個月時間檢視事業體策略跟營運規劃，在通盤了解後，才會產生新策略，思考最適應新組織的規模，這時間點預計將在9月底。

胡書賓解釋，華碩現在營運還處於成長擴張階段，隨時內部有600多個職缺在招募，因此，在最壞的情況之下，舊有組織整併過程中的異動、調整，這600多的職缺是很大的空間，讓內部受到影響的同仁有轉調空間，相信在媒合過程中，找不到適合匹配職能的員工，相信是非常少的。