快訊

全台小吃新指南「500碗」6/27美味揭曉！著眼日常生活、持續引領風潮

義務役恢復1年制！國防部就學「3+1」方案 教部近日公布配套

華碩澄清組織調整非裁員 也無人力池規劃

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩今日召開線上記者會，由左至右為華碩共同執行長胡書賓、許先越。記者吳凱中／攝影
華碩今日召開線上記者會，由左至右為華碩共同執行長胡書賓、許先越。記者吳凱中／攝影

PC品牌大廠華碩（2357）今（15）日晚上臨時舉行線上記者會，說明近期鬧得沸沸揚揚的組織精簡、人力優化一事，並再次澄清裁員並非事實，目前也無人力池（人力平台 Talent Pool）規劃，兩位共同執行長許先越、胡書賓出席，說明華碩組織調整背景因素，並解釋新組織調整將在7月1日生效，並預計在9月底確定新組織最適合的規模，胡書賓強調，若在組織整併過程中有同仁受到影響，目前華碩有600多個職缺是在招募，將讓這些受影響員工去媒合這些職缺。

胡書賓解釋，華碩這次組織調整是要優化營運，最主要是PC產業界大環境不管是市場還是供應鏈，現在都呈現劇烈且快速的變化，基於這樣背景，華碩經營團隊認為，華碩必須把相關事業處營運調整成更敏捷、更快速來面對大環境環境改變。

胡書賓強調，「絕對不是裁員，而是做組織調整，純粹改組是因應大環境變化，這是根本原因。」

胡書賓說，此次組織改組將在7月1日生效，但在生效前，因華碩注重內部主管同仁溝通，從上周到現在，已經舉辦四場，針對不同階級主管還有基層員工，今日也將在做一個內部溝通會。

胡書賓表示，組織調整新主管將於7月上任後，將會花1-2個月時間檢視事業體策略跟營運規劃，在通盤了解後，才會產生新策略，思考最適應新組織的規模，這時間點預計將在9月底。

胡書賓解釋，華碩現在營運還處於成長擴張階段，隨時內部有600多個職缺在招募，因此，在最壞的情況之下，舊有組織整併過程中的異動、調整，這600多的職缺是很大的空間，讓內部受到影響的同仁有轉調空間，相信在媒合過程中，找不到適合匹配職能的員工，相信是非常少的。

華碩 裁員

延伸閱讀

出來面對！ 華碩突宣布今晚線上說明「組織調整現況」

華碩舉辦5G智慧製造研討會 引領工業數位轉型

看華碩事件 童子賢：除非有性命安危 企業不應輕易裁員

花旗今年上半年裁員人數將達5,000人

相關新聞

華碩遭疑大裁員出面了！揭有600個職缺「也是受影響同仁轉調空間」

華碩兩位共同執行長胡書賓、許先越今天晚間低調召開媒體說明會，說明華碩的組織調整，將在7月1日正式生效，但在生效前。胡書賓...

威鋒宣布產品VL108取得USB-IF PD 3.1 EPR認證

高速傳輸晶片廠威鋒（6756）今（15）日宣布新產品VL108 USB PD 3.1 and DP Alt-mode 控...

出來面對！ 華碩突宣布今晚線上說明「組織調整現況」

華碩昨日驚傳組織調整消息，今日傍晚忽然宣布，將在今日晚間六時於線上召開媒體說明會，說明組織調整現況。

華碩舉辦5G智慧製造研討會 引領工業數位轉型

PC品牌大廠華碩（2357）智慧物聯網（ASUS IoT）今舉辦「5G智慧製造-AIoT加速工業轉型的關鍵技術」研討會；...

AI Twaiwan工研院展示一站式管理AI 助產業升級

AI不斷演進，近年ChatGPT熱潮下，也讓生成式AI掀起多元應用旋風。工研院今（15）日在AI產業創新盛會-2023 ...

欣銓科技今加入RE100 承諾2050年集團100%使用再生能源

半導體測試廠欣銓科技（3264）今（15）日宣布，正式成為由氣候組織及碳揭露計畫、所主導的全球再生能源倡議（RE100）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦