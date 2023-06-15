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震撼彈！ 鴻海全面退出天鈺董事會

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
天鈺董事長林永杰。（本報系資料庫）
天鈺董事長林永杰。（本報系資料庫）

面板驅動IC與電源管理IC廠商天鈺（4961）於今（15）日晚間拋出震撼彈，最大股東鴻海（2317）集團辭任其2席董事席次，全面退出該公司董事會，讓外界相當好奇箇中原委。

天鈺現有8席董事，其中4席是一般董事，另4席為獨立董事。鴻海集團對天鈺持有近20％股權，原本以鴻揚創投身分，持有其中2席董事。

據了解，鴻海集團辭任後，天鈺不必立即補選董事缺額，等明年董事任期屆滿才需改選董事。

依照天鈺最新年報，在該公司前十大股東中，鴻海集團成員就占四席，其中鴻揚創投為最大單一股東，持股7.08％，第二大股東寶鑫國際投資對天鈺持股5.65％，第三大股東為鴻棋國際投資，持股5.41％，另外還有鴻元國際投資，持股1.51％，總計鴻海集團對其持股19.65％。

天鈺累計前五月合併營收為69.23億元，年減29.3％。

鴻海 股東

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