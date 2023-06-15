AI Twaiwan工研院展示一站式管理AI 助產業升級

AI不斷演進，近年ChatGPT熱潮下，也讓生成式AI掀起多元應用旋風。工研院今（15）日在AI產業創新盛會-2023 AI TAIWAN的未來AI館當中，展示技術研發與成果如生成式AI即時動態圖文生成賀卡、FAST AI一站式系統、AI應用解決方案，協助產業快速導入AI數位升級轉型，邁向產業AI化。

AI發展變化快速，政府也不斷精進與調整，邀集各部會偕手合作邁入台灣AI行動計畫2.0。

數位部數位產業署表示，政府著重推動AI人才衝刺、AI領航推動、建構國際AI創新樞紐、場域與法規開放、產業AI化等五大主軸，經產官學研努力合作已展現成果。例如在AI領航推動的AI軟體部分，委由工研院開發的糖尿病視網膜病變偵測技術，不僅獲選2022 R&D 100 Awards，也拿下2022年Edison Awards銅牌，前瞻技術獲得全球肯定，更已技轉國內業者發展AI-DR手持式眼底鏡，成為全台第一個獲衛生福利部食品藥物管理署核准的電腦輔助偵測（CADe）AI 軟體醫材，期望未來持續發展產業AI化，增加台灣產業競爭力。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安指出，為了縮短產業投入AI發展的鴻溝，避免高人力成本、提升AI導入效率，工研院開發FAST AI一站式系統，希望打造「No Code、Low Code」的環境，協助中小企業快速建立AI模型部署AI應用上線。例如從數據準備（資料清理與標註）、聯合學習（機敏資料不離開企業前提下進行演算法訓練），到自動化快速建模，只需要透過下拉式選單即可完成簡單步驟，無需深入了解程式碼，即可在平台上建立自己的AI模型，成為企業跨入AI最佳神器。

工研院今年參展並於未來AI館中，展示三項AI技術成果。例如可協助文創產業快速製作個人化特色商品的「生成式AI即時動態圖文生成賀卡」，參觀者現場拍照並選擇應景的端午節情境，打上對台灣的祝福後，系統即會自動生成並印製出獨特且特色的賀卡，提前讓參觀者感受端午佳節氣氛。

其二，企業導入AI應用的神器「FAST AI一站式系統」，從資料清理、模型訓練及自動標註等，展現AI自動建模的整合作業流程，加速企業完善AI基礎建設。

第三，則是展出工研院攜手產業合作的AI應用解決方案實際案例，包括零售業、醫療業、製造業等，舉例來說，在製造石化、玻璃產業運用AI製程優化技術，約節省2-3%的生產能源耗用，將加值在企業原有ERP系統，強化企業碳資訊管理，進一步健全產業淨零生態系，協助高耗能產業往2030淨零轉型的目標前進。