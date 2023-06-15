金士頓強化伺服器記憶體產品線 今推出全新高速選項

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓今（15）日宣布，為旗下16GB及32GB Server Premier DDR5 ECC UDIMMs與ECC SODIMMs伺服器記憶體，新增5600MT/s、5200MT/s速度選項，以出色的效能、穩定度與高可靠性，滿足企業伺服器各種新興應用的需求。

金士頓表示，35年來，公司作為連續19年市占第一的記憶體模組品牌，深受全球知名伺服器供應商與大型資料中心的信賴，旗下Server Premier伺服器記憶體系列符合產業標準、適用於白牌伺服器，更獲得Intel伺服器平台及各大主機板與系統廠驗證。

金士頓指出，公司透過可控管的物料清單（BOM），確保主要零組件的一致性，包括DRAM、電源管理IC、SPD集線器、溫度感測器、電路板等，旗下所有伺服器記憶體皆經過百分之百測試、並通過嚴謹的動態預燒流程，在生產階段排除早期故障，為產品品質把關。

金士頓說明，Server Premier伺服器記憶體包含以下幾大特色，像是鎖定物料清單（BOM）、產品／物料變更通知（PCN）、長達8季的產品走期能見度、經伺服器平台驗證、獲得伺服器主機板領導品牌認證以及領先業界的客戶服務與技術支援。

金士頓強調，DDR5 ECCUDIMMs與SODIMMs伺服器記憶體，新增全新5600MT/s及5200MT/s速度選項，搭配最新可支援ECC的Intel與AMD DDR5處理器，強化資料完整性，為企業提供可靠、有效率的解決方案。

據悉，全新DDR5 ECC伺服器記憶體不僅每個記憶體顆粒皆支援on-die ECC（ODECC），更增加額外記憶體晶片以搭配支援ECC偵錯功能的Intel與AMD伺服器處理器，為主流及行動工作站提供更強大的資料完整性與穩定性。