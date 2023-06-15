首季液晶監視器出貨量季減7.4% 集邦估第2季回歸成長

據TrendForce研究顯示，今年第1季液晶監視器（Monitor）出貨量為2,880萬台，季減7.4%，年減20.5%；TrendForce預期，第2季液晶監視器品牌出貨量有望恢復成長，出貨量約3,140萬台，季增9.3%。

據TrendForce研究顯示，第1季商務及消費品牌出貨兩樣情，Dell、HP及聯想出貨量分別季跌15.6%、22.8%及19.2%，多家消費品牌第1季主要受益於3月通路庫存回補，出貨量均呈現季成長。

其中，AOC/Philips受惠於中國大陸消費市場需求帶動，出貨量不僅較去年第4季成長10.9%，與2022年第1季相比也逆勢成長3.3%。

TrendForce進一步表示，第2季液晶監視器品牌出貨量有望恢復成長，主要是由中國大陸市場通路為618電商節慶備貨，加上電競監視器產品需求熱絡，及100Hz等新規格產品成功導進消費市場所帶動，預估第2季液晶監視器出貨量約3,140萬台，季增9.3%，年減幅度則收斂至13%。

從品牌來看，目前16:9 100Hz新品導入速度最快的品牌為Acer，受惠於100Hz新品銷售告捷，Acer第2季液晶監視器出貨量將大幅成長，季增預估逾4成。

今年微星已進入液晶監視器銷售前十大品牌，今年除將持續布局高解析度、高刷新率等高階產品外，高階QD-OLED 產品也陸續上市，加上同時拓展商務型產品線，預計第2季液晶監視器出貨量有望季增近20%。