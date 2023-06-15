Omdia謝勤益：面板產業最壞時期已過 2024年將迎來好時光

Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益今（15）日表示，面板產業最壞的時期已過，現在至年底為調整期，2024年將迎來好時光。他並預估，明年也將是缺貨的一年。

2023 Omdia台灣科技產業研討會今天起一連兩天，在台北國際會議中心舉行顯示器及半導體科技產業的產業趨勢研討會。

謝勤益以「2023-2024年顯示面板十大趨勢，新顯示面板供需與技術的新循環」為題，發表專題演講。

他指出，面板上中下游庫存並不高，加上面板廠嚴控產能稼動率，這讓電視面板漲價可期；IT面板市場也漸漸回溫。預期爆發性的成長時間點會落在明年，今年下半年是溫和復甦的狀況。

談到台廠布重兵、今年很夯MicroLED與MiniLED技術，可望於未來幾年發酵。尤其是在車廠及智能手表廠商對MicroLED表達極大的興趣，並且已經有專案在導入設計中，將於未來幾年進入收割期。

謝勤益認為，電視面板6月份漲幅約3-5%，在經歷了上半年的價格大漲之後，第3季將呈現小漲走勢，預估第四集電視面板報價持平。IT面板在雙虎喊漲的情況下，5月已經針對面板代理商漲價，6月起對品牌廠漲價。

他並預估，而面板廠今年第4季有機會獲利，最快是今年9月出現單月轉虧為盈。