SEMI估2026年全球12吋晶圓廠設備支出 將達近1,190億美元新高

SEMI（國際半導體產業協會）今日公布最新《12吋晶圓廠至2026年展望報告》指出，預期在2023年下修後，全球用於12吋晶圓廠的設備支出將自明年起展開連續成長。受惠高效能運算(HPC)、車用電子的市場強勁，以及對記憶體需求的增加，將推動未來三年間每年設備資本支出達雙位數的高成長率，預計至2026年將達到近1,190億美元的歷史新高，南韓可望躍居全球第一。

SEMI預估，今年全球12吋晶圓廠設備支出將下降18%至740億美元、2024年則將反彈12%達到820億美元；並在2025年成長24%至1,019億美元，2026年則將進一步成長17%至1,188億美元。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，預期12吋晶圓廠設備支出將出現成長浪潮，彰顯市場對半導體的長期需求始終強勁。晶圓代工和記憶體將在本次成長中扮演關鍵角色，足見廣泛的終端市場和應用對於晶片的需求。

在各區域的設備支出方面，韓國2026年在12吋晶圓廠設備支出上的投資總額，預期將達302億美元，較2023年的157億美元翻倍成長，位列全球第一；台灣2026年預期將投資238億美元，高於今年的224億美元；中國預計於2026年投資161億美元，高於2023年的149億美元；另外，美國的設備支出預計到2026年將達188億美元，較今年的96億美元成長近一倍。

在各半導體領域部分，晶圓代工在2026年的設備支出方面將領先其他領域，達到621億美元，高於2023年的446億美元；其次是記憶體的429億美元，較2023年成長170%。類比(analog)的支出亦將從今年的50億美元，到2026年達62億美元。邏輯晶片的投資同時也呈現成長趨勢。但同一時間對於微處理器/微控制器、分離式（主要指功率元件）和光學元件的設備投資則相較今年下滑。