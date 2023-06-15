快訊

餵藥又爆新案例？ 汐止幼幼班家長稱小孩驗出微量安眠藥

林宏文專欄／制裁中國大陸 不等於美國應該重返半導體製造

助犯人在調查站廁所和情人「嘿咻」還幫把風、顧小孩 調查局組長涉貪被起訴

華通董座看第3季旺季效應營運漸入佳境 泰國廠拚2024投產

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
華通示意圖。本報系資料照
華通示意圖。本報系資料照

華通（2313）今（15）日舉行股東常會，董事長江培琨於股東會中表示，公司去年繳出了近20年來的好成績單，但今年面臨消費性電子市場終端需求不振，公司今年上半年的營運出現近年來少見的年衰現象，但是隨著客戶的庫存調整陸續進入尾聲，第三季也是PCB的傳統旺季，期望在旺季效應的帶動下讓營運漸入佳境。

江培琨表示，HDI製程是華通的強項，主要生產中高階的產品，產值、品質、技術能力等都是全球HDI名列前茅的供應商，今年重慶廠增設了mSAP類載板製程，有信心在HDI領域繼續保持在前段班。除了既有輕薄短小的電子產品外，公司觀察到未來在AI伺服器、車用電子領域，有越來越多的產品會用到3階、4階甚至7階的HDI設計，華通會善用公司在HDI產業的技術領先地位，去拓展更廣闊的市場。低軌衛星通訊是長期趨勢成長的產業，目前華通衛星板的產出應該是世界第一，未來我們也會逐步擴充產能滿足客戶需求。另外在軟板部分，由於主要客戶十分滿意我們近年來在品質、交期等各方面的表現，公司也會持續投資來服務客戶。由於地緣政治以及各客戶的期待，公司已規劃在泰國設廠，預期最快可於2024年底投產。

華通電腦股東會改選全數照案通過，會後董事會選任董事長，由現任董事長江培琨續任。

華通 股東會

延伸閱讀

雷科需求暢旺 樂觀後市

三優勢…鴻海集團雨露均霑

欣興、南電 四檔有看頭

耀登5月營收1.31億元 月增9%

相關新聞

看華碩事件 童子賢：除非有性命安危 企業不應輕易裁員

和碩（4938）今（15）日舉行股東會，媒體詢問華碩（2357）組織整併、人力精簡ㄧ事，對此，和碩董事長童子賢不回應此事...

SEMI估2026年全球12吋晶圓廠設備支出 將達近1,190億美元新高

SEMI（國際半導體產業協會）今日公布最新《12吋晶圓廠至2026年展望報告》指出，預期在2023年下修後，全球用於12...

華通董座看第3季旺季效應營運漸入佳境 泰國廠拚2024投產

華通（2313）今（15）日舉行股東常會，董事長江培琨於股東會中表示，公司去年繳出了近20年來的好成績單，但今年面臨消費...

台灣記憶體技術又有新突破 工研院與陽明交大共同發表

工研院與陽明交大共同開發出新型記憶體技術，相較傳統記憶體不僅更快，還有低功耗、數據耐保存的特性，未來潛力應用除了電動車、...

不只高通英特爾 連BMW谷歌都來台灣會師聊6G！中華電信帶看「質變的3GPP」

被全球視為引領行動通訊技術標準革新的全球行動通訊標準組織3GPP（3rd Generation Partnership Project），周一(6/12)起一連5天，來台舉辦第100次全體會員大會，進行未來6G技術規範研商。 此次是3GPP首度將會員大會移師來台，吸引來自逾40國、約千位專家共襄盛舉，有利台灣廠商掌握行動通訊發展全貌。

總經仍困難重重 緯創林憲銘：地緣政治衝突毫無減少

電子代工龍頭緯創（3231）今（15）日召開股東會，董事長林憲銘指出，緯創近年不可否認確實有面臨很大的挑戰，而今年台灣的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦