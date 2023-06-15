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總經仍困難重重 緯創林憲銘：地緣政治衝突毫無減少

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

電子代工龍頭緯創（3231）今（15）日召開股東會，董事長林憲銘指出，緯創近年不可否認確實有面臨很大的挑戰，而今年台灣的經濟狀況，表現不一定樂觀，事實上從總體經濟來看，雖然表面很光鮮亮麗，但內部仍有很多難題、民眾還是過得很辛苦，表面上的樣貌與背地裡相差甚遠，這意味著泡沫經濟的危機仍有可能重演。

林憲銘指出，緯創為避免這種過高的市場波動出現，長久以來已培養出一項好習慣，就是無論在任何領域上，都以「做10分、講7分」的思維低調行事；他坦言，供應鏈仍不樂觀、地緣政治的衝突也沒有降低，事實上緯創近年遭受極大的壓力，而要在夾縫中求生存，我們需要更多的人才，公司也持續尋找有「碳排專業及AI技術」的人才加入。

針對全球佈局方面，林憲銘表示，旗下大陸廠並無外界猜想的關閉產線，僅是調整該廠的營運的佈局而已，並沒有任何含義，就只是配合客戶需求來調整生產計劃，畢竟緯創的核心價值，就是「客戶為尊」，至於印度廠傳將出售給塔塔集團，林憲銘重申，該廠目前都仍尚未定案，因此現場進行不討論。

林憲銘坦言，自從ChatGPT問世後，造成整個大環境面臨的衝擊持續加重，再加上碳中和、升息等4項挑戰，確實已造成各大廠不小的負擔。他透露，企業要突破這些困難的關鍵，在於企業能否培養出自己的「韌性」，以緯創來說，公司已透過人才培育等計畫，接受挑戰積極向前邁進。

林憲銘強調，緯創在疫情爆發前，就已經提前設想遇到各種衝擊時，該啟動的解決方案，雖然這些因應措施不一定都會奏效，但他相信緯創絕對可以挺過去，戰勝這些重壓、完成挑戰，而成果如何最快在在明後年交出成績單時，也將見真章。

緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創今日召開股東常會。記者吳康瑋／攝影
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緯創 股東會

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